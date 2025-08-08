XRP Bondit de Plus de 13 % Après que Ripple et la SEC Abandonnent les Derniers Recours dans une Affaire Historique

Ripple Labs et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges ont officiellement mis fin à leur bataille juridique de près de quatre ans, marquant l'une des affaires les plus suivies de l'histoire des cryptomonnaies. Cette décision a fait grimper le XRP de plus de 13% suite à l'annonce.
Jeudi, les deux parties ont déposé un avis conjoint auprès de la Cour d'appel américaine du deuxième circuit, déclarant qu'elles retireraient volontairement leurs appels respectifs.
La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a abandonné sa contestation de la décision de 2023 qui avait conclu que le jeton XRP de Ripple n'était pas une valeur mobilière lorsqu'il était vendu sur les bourses publiques. Ripple, à son tour, a retiré son contre-appel. Chaque partie a accepté de couvrir ses propres frais juridiques.
L'affaire a commencé en 2020, lorsque la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a poursuivi Ripple sous la présidence de Jay Clayton, accusant l'entreprise de lever des fonds par le biais d'une offre de valeurs mobilières non enregistrée en vendant du XRP. Le procès, déposé dans le district sud de New York, est rapidement devenu un cas test pour déterminer comment la loi américaine devrait traiter les jetons numériques.
En juillet 2023, la juge de district américaine Analisa Torres a rendu une décision partagée. Elle a constaté que Ripple avait effectivement violé les lois sur les valeurs mobilières lorsqu'il vendait du XRP directement aux investisseurs institutionnels.
Cependant, elle a déclaré que les ventes aux investisseurs particuliers via les bourses publiques ne correspondaient pas à la définition d'une offre de valeurs mobilières, une conclusion largement considérée comme une victoire partielle pour le secteur crypto plus large.
La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a fait appel de la partie de la décision concernant les ventes au détail l'année dernière, tandis que Ripple a déposé un contre-appel cherchant à défendre pleinement sa position.
Mais après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et l'installation d'une nouvelle direction à la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, l'agence a commencé à se retirer de plusieurs actions d'application. Plus d'une douzaine d'affaires et d'enquêtes liées aux cryptomonnaies ont depuis été abandonnées.
Ripple et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges ont convenu en juin de l'année dernière de résoudre les pénalités restantes liées à l'affaire. La juge Torres a imposé une amende de 125 millions de dollars et une injonction permanente interdisant à Ripple de violer les lois sur les valeurs mobilières lors de futures ventes institutionnelles de XRP. Cette pénalité, maintenant sous séquestre, sera transférée au Trésor américain après la conclusion des appels.
Les négociations au début de cette année pour réduire le montant de la pénalité ont échoué, la juge Torres rejetant plusieurs propositions pour des questions de procédure. Le rejet des appels finalise les conditions du règlement, mettant fin au litige de longue date.
Maintenant, avec la décision de 2023 intacte, les observateurs juridiques affirment que l'affaire pourrait devenir une référence clé pour évaluer si les actifs crypto sont qualifiés de valeurs mobilières. Pour Ripple, cela ouvre la voie à l'expansion des opérations, en particulier dans les juridictions qui ont déjà adopté des directives réglementaires plus claires.