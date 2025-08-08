XRP Bondit de Plus de 13 % Après que Ripple et la SEC Abandonnent les Derniers Recours dans une Affaire Historique

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Ripple Labs et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges ont officiellement mis fin à leur bataille juridique de près de quatre ans, marquant l'une des affaires les plus suivies de l'histoire des cryptomonnaies. Cette décision a fait grimper le XRP de plus de 13% après l'annonce. Jeudi, les deux parties ont déposé un avis conjoint auprès de la Cour d'appel américaine du deuxième circuit, indiquant qu'elles retireraient volontairement leurs appels respectifs. La SEC a abandonné sa contestation d'une décision de 2023 qui avait conclu que le jeton XRP de Ripple n'était pas une valeur mobilière lorsqu'il était vendu sur les bourses publiques. Ripple, à son tour, a retiré son contre-appel. Chaque partie a accepté de couvrir ses propres frais juridiques. Le procès Ripple a déclenché un test majeur sur la façon dont les tribunaux américains considèrent les jetons numériques L'affaire a débuté en 2020, lorsque la SEC a poursuivi Ripple sous la présidence de Jay Clayton, accusant l'entreprise de lever des fonds par le biais d'une offre de valeurs mobilières non enregistrée en vendant du XRP. Le procès, déposé dans le district sud de New York, est rapidement devenu un cas test sur la façon dont la loi américaine devrait traiter les jetons numériques. Suite au vote de la Commission aujourd'hui, la SEC et Ripple ont formellement déposé directement auprès du deuxième circuit pour rejeter leurs appels. La fin... et maintenant retour aux affaires. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) 7 août 2025 En juillet 2023, la juge du district américain Analisa Torres a rendu une décision partagée. Elle a constaté que Ripple avait effectivement violé les lois sur les valeurs mobilières lorsqu'il vendait du XRP directement aux utilisateurs instutitionels. Cependant, elle a déclaré que les ventes aux investisseurs de détail via les bourses publiques ne correspondaient pas à la définition d'une offre de valeurs mobilières, une conclusion largement considérée comme une victoire partielle pour le secteur crypto au sens large. La SEC a fait appel de la partie de la décision concernant les ventes au détail l'année dernière, tandis que Ripple a déposé un contre-appel cherchant à défendre pleinement sa position. Ripple obtient une clôture alors que la SEC réduit sa stratégie juridique crypto agressive Mais après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et l'installation d'une nouvelle direction à la SEC, l'agence a commencé à se retirer de plusieurs actions d'application. Plus d'une douzaine de cas et d'enquêtes liés aux cryptomonnaies ont depuis été abandonnés. Ripple et la SEC ont convenu en juin de l'année dernière de résoudre les pénalités restantes liées à l'affaire. La juge Torres a imposé une amende de 125 millions de dollars et une injonction permanente interdisant à Ripple de violer les lois sur les valeurs mobilières lors de futures ventes institutionnelles de XRP. Cette pénalité, maintenant sous séquestre, sera transférée au Trésor américain après la conclusion des appels. Les négociations au début de cette année pour réduire le montant de la pénalité ont échoué, la juge Torres rejetant plusieurs propositions pour des problèmes de procédure. Le rejet des appels finalise les termes du règlement, mettant fin au long différend. Maintenant, avec la décision de 2023 intacte, les observateurs juridiques affirment que l'affaire pourrait devenir une référence clé pour évaluer si les actifs crypto sont qualifiés de valeurs mobilières. Pour Ripple, cela ouvre la voie à l'expansion des opérations, particulièrement dans les juridictions qui ont déjà adopté des directives réglementaires plus claires.Ripple Labs et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges ont officiellement mis fin à leur bataille juridique de près de quatre ans, marquant l'une des affaires les plus suivies de l'histoire des cryptomonnaies. Cette décision a fait grimper le XRP de plus de 13% après l'annonce. Jeudi, les deux parties ont déposé un avis conjoint auprès de la Cour d'appel américaine du deuxième circuit, indiquant qu'elles retireraient volontairement leurs appels respectifs. La SEC a abandonné sa contestation d'une décision de 2023 qui avait conclu que le jeton XRP de Ripple n'était pas une valeur mobilière lorsqu'il était vendu sur les bourses publiques. Ripple, à son tour, a retiré son contre-appel. Chaque partie a accepté de couvrir ses propres frais juridiques. Le procès Ripple a déclenché un test majeur sur la façon dont les tribunaux américains considèrent les jetons numériques L'affaire a débuté en 2020, lorsque la SEC a poursuivi Ripple sous la présidence de Jay Clayton, accusant l'entreprise de lever des fonds par le biais d'une offre de valeurs mobilières non enregistrée en vendant du XRP. Le procès, déposé dans le district sud de New York, est rapidement devenu un cas test sur la façon dont la loi américaine devrait traiter les jetons numériques. Suite au vote de la Commission aujourd'hui, la SEC et Ripple ont formellement déposé directement auprès du deuxième circuit pour rejeter leurs appels. La fin... et maintenant retour aux affaires. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) 7 août 2025 En juillet 2023, la juge du district américain Analisa Torres a rendu une décision partagée. Elle a constaté que Ripple avait effectivement violé les lois sur les valeurs mobilières lorsqu'il vendait du XRP directement aux utilisateurs instutitionels. Cependant, elle a déclaré que les ventes aux investisseurs de détail via les bourses publiques ne correspondaient pas à la définition d'une offre de valeurs mobilières, une conclusion largement considérée comme une victoire partielle pour le secteur crypto au sens large. La SEC a fait appel de la partie de la décision concernant les ventes au détail l'année dernière, tandis que Ripple a déposé un contre-appel cherchant à défendre pleinement sa position. Ripple obtient une clôture alors que la SEC réduit sa stratégie juridique crypto agressive Mais après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et l'installation d'une nouvelle direction à la SEC, l'agence a commencé à se retirer de plusieurs actions d'application. Plus d'une douzaine de cas et d'enquêtes liés aux cryptomonnaies ont depuis été abandonnés. Ripple et la SEC ont convenu en juin de l'année dernière de résoudre les pénalités restantes liées à l'affaire. La juge Torres a imposé une amende de 125 millions de dollars et une injonction permanente interdisant à Ripple de violer les lois sur les valeurs mobilières lors de futures ventes institutionnelles de XRP. Cette pénalité, maintenant sous séquestre, sera transférée au Trésor américain après la conclusion des appels. Les négociations au début de cette année pour réduire le montant de la pénalité ont échoué, la juge Torres rejetant plusieurs propositions pour des problèmes de procédure. Le rejet des appels finalise les termes du règlement, mettant fin au long différend. Maintenant, avec la décision de 2023 intacte, les observateurs juridiques affirment que l'affaire pourrait devenir une référence clé pour évaluer si les actifs crypto sont qualifiés de valeurs mobilières. Pour Ripple, cela ouvre la voie à l'expansion des opérations, particulièrement dans les juridictions qui ont déjà adopté des directives réglementaires plus claires.

XRP Bondit de Plus de 13 % Après que Ripple et la SEC Abandonnent les Derniers Recours dans une Affaire Historique

Auteur : CryptoNewsSource : CryptoNews
2025/08/08 13:00
Threshold
T$0.009348-0.54%
Whiterock
WHITE$0.0001265-3.87%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.441-2.21%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.000635-0.82%
Moonveil
MORE$0.00271-0.73%
XRP
XRP$2.2657-4.30%

Ripple Labs et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges ont officiellement mis fin à leur bataille juridique de près de quatre ans, marquant l'une des affaires les plus suivies de l'histoire des cryptomonnaies. Cette décision a fait grimper le XRP de plus de 13% suite à l'annonce.

Jeudi, les deux parties ont déposé un avis conjoint auprès de la Cour d'appel américaine du deuxième circuit, déclarant qu'elles retireraient volontairement leurs appels respectifs.

La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a abandonné sa contestation de la décision de 2023 qui avait conclu que le jeton XRP de Ripple n'était pas une valeur mobilière lorsqu'il était vendu sur les bourses publiques. Ripple, à son tour, a retiré son contre-appel. Chaque partie a accepté de couvrir ses propres frais juridiques.

Le procès Ripple a déclenché un test majeur sur la façon dont les tribunaux américains considèrent les jetons numériques

L'affaire a commencé en 2020, lorsque la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a poursuivi Ripple sous la présidence de Jay Clayton, accusant l'entreprise de lever des fonds par le biais d'une offre de valeurs mobilières non enregistrée en vendant du XRP. Le procès, déposé dans le district sud de New York, est rapidement devenu un cas test pour déterminer comment la loi américaine devrait traiter les jetons numériques.

En juillet 2023, la juge de district américaine Analisa Torres a rendu une décision partagée. Elle a constaté que Ripple avait effectivement violé les lois sur les valeurs mobilières lorsqu'il vendait du XRP directement aux investisseurs institutionnels.

Cependant, elle a déclaré que les ventes aux investisseurs particuliers via les bourses publiques ne correspondaient pas à la définition d'une offre de valeurs mobilières, une conclusion largement considérée comme une victoire partielle pour le secteur crypto plus large.

La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a fait appel de la partie de la décision concernant les ventes au détail l'année dernière, tandis que Ripple a déposé un contre-appel cherchant à défendre pleinement sa position.

Ripple obtient une clôture alors que la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges réduit sa stratégie juridique crypto agressive

Mais après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et l'installation d'une nouvelle direction à la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, l'agence a commencé à se retirer de plusieurs actions d'application. Plus d'une douzaine d'affaires et d'enquêtes liées aux cryptomonnaies ont depuis été abandonnées.

Ripple et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges ont convenu en juin de l'année dernière de résoudre les pénalités restantes liées à l'affaire. La juge Torres a imposé une amende de 125 millions de dollars et une injonction permanente interdisant à Ripple de violer les lois sur les valeurs mobilières lors de futures ventes institutionnelles de XRP. Cette pénalité, maintenant sous séquestre, sera transférée au Trésor américain après la conclusion des appels.

Les négociations au début de cette année pour réduire le montant de la pénalité ont échoué, la juge Torres rejetant plusieurs propositions pour des questions de procédure. Le rejet des appels finalise les conditions du règlement, mettant fin au litige de longue date.

Maintenant, avec la décision de 2023 intacte, les observateurs juridiques affirment que l'affaire pourrait devenir une référence clé pour évaluer si les actifs crypto sont qualifiés de valeurs mobilières. Pour Ripple, cela ouvre la voie à l'expansion des opérations, en particulier dans les juridictions qui ont déjà adopté des directives réglementaires plus claires.

Opportunité de marché
Logo de Threshold
Cours Threshold(T)
$0.009348
$0.009348$0.009348
-2.15%
USD
Graphique du prix de Threshold (T) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

L'article Ethena rebondit des plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Ethena a annoncé le lancement de JupUSD sur Solana
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:08
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12