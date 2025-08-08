XRP Bondit de Plus de 13 % Après que Ripple et la SEC Abandonnent les Derniers Recours dans une Affaire Historique

Ripple Labs et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges ont officiellement mis fin à leur bataille juridique de près de quatre ans, marquant l'une des affaires les plus suivies de l'histoire des cryptomonnaies. Cette décision a fait grimper le XRP de plus de 13% après l'annonce. Jeudi, les deux parties ont déposé un avis conjoint auprès de la Cour d'appel américaine du deuxième circuit, indiquant qu'elles retireraient volontairement leurs appels respectifs. La SEC a abandonné sa contestation d'une décision de 2023 qui avait conclu que le jeton XRP de Ripple n'était pas une valeur mobilière lorsqu'il était vendu sur les bourses publiques. Ripple, à son tour, a retiré son contre-appel. Chaque partie a accepté de couvrir ses propres frais juridiques. Le procès Ripple a déclenché un test majeur sur la façon dont les tribunaux américains considèrent les jetons numériques L'affaire a débuté en 2020, lorsque la SEC a poursuivi Ripple sous la présidence de Jay Clayton, accusant l'entreprise de lever des fonds par le biais d'une offre de valeurs mobilières non enregistrée en vendant du XRP. Le procès, déposé dans le district sud de New York, est rapidement devenu un cas test sur la façon dont la loi américaine devrait traiter les jetons numériques. Suite au vote de la Commission aujourd'hui, la SEC et Ripple ont formellement déposé directement auprès du deuxième circuit pour rejeter leurs appels. La fin... et maintenant retour aux affaires. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) 7 août 2025 En juillet 2023, la juge du district américain Analisa Torres a rendu une décision partagée. Elle a constaté que Ripple avait effectivement violé les lois sur les valeurs mobilières lorsqu'il vendait du XRP directement aux utilisateurs instutitionels. Cependant, elle a déclaré que les ventes aux investisseurs de détail via les bourses publiques ne correspondaient pas à la définition d'une offre de valeurs mobilières, une conclusion largement considérée comme une victoire partielle pour le secteur crypto au sens large. La SEC a fait appel de la partie de la décision concernant les ventes au détail l'année dernière, tandis que Ripple a déposé un contre-appel cherchant à défendre pleinement sa position. Ripple obtient une clôture alors que la SEC réduit sa stratégie juridique crypto agressive Mais après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et l'installation d'une nouvelle direction à la SEC, l'agence a commencé à se retirer de plusieurs actions d'application. Plus d'une douzaine de cas et d'enquêtes liés aux cryptomonnaies ont depuis été abandonnés. Ripple et la SEC ont convenu en juin de l'année dernière de résoudre les pénalités restantes liées à l'affaire. La juge Torres a imposé une amende de 125 millions de dollars et une injonction permanente interdisant à Ripple de violer les lois sur les valeurs mobilières lors de futures ventes institutionnelles de XRP. Cette pénalité, maintenant sous séquestre, sera transférée au Trésor américain après la conclusion des appels. Les négociations au début de cette année pour réduire le montant de la pénalité ont échoué, la juge Torres rejetant plusieurs propositions pour des problèmes de procédure. Le rejet des appels finalise les termes du règlement, mettant fin au long différend. Maintenant, avec la décision de 2023 intacte, les observateurs juridiques affirment que l'affaire pourrait devenir une référence clé pour évaluer si les actifs crypto sont qualifiés de valeurs mobilières. Pour Ripple, cela ouvre la voie à l'expansion des opérations, particulièrement dans les juridictions qui ont déjà adopté des directives réglementaires plus claires.