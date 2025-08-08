La baleine qui avait précédemment vendu en panique 5504 ETH a racheté 3358 ETH à un prix plus élevé Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 12:57 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon la surveillance de Lookonchain, il y a deux jours, la baleine géante 0x46DB a vendu en panique 5 504 ETH (19,81 millions de dollars américains) lorsque le marché a chuté, avec un prix de vente moyen de 3 599 dollars américains. Maintenant que l'ETH a connu une remontée, la baleine a racheté 3 358 ETH (12,85 millions de dollars américains) à un prix plus élevé de 3 828 dollars américains.

