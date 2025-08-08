Une certaine Baleine/institution a accumulé plus de 170 000 ETH au cours des quatre derniers jours, d'une valeur d'environ 670 millions de dollars.

PANews a rapporté le 8 août que selon l'analyste on-chain Ember, une baleine/institution a accumulé 171 015 ETH (d'une valeur de 670 millions de dollars) via six adresses au cours des quatre derniers jours. Au cours de la dernière heure seulement, 23 424 ETH (d'une valeur de 91,65 millions de dollars) ont été reçus.
Ils ont utilisé l'adresse 0x0c3...40e pour créer des portefeuilles via BitGo, puis ont acheté et reçu de l'ETH auprès de plateformes institutionnelles telles que FalconX, Galaxy Digital et BitGo. Actuellement, six portefeuilles ont été créés, recevant un total de 171 015 ETH (670 millions de dollars US) à un prix moyen de 3 669 dollars US.
