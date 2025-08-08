La Smarter Web Company a ajouté 50 bitcoins, portant ses avoirs totaux à 2 100. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 14:12 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon une annonce officielle, la société britannique cotée The Smarter Web Company a annoncé qu'elle avait augmenté ses avoirs de 50 Bitcoin, portant ses avoirs totaux à 2 100 Bitcoin.