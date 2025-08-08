Directeur exécutif de la Fondation Ethereum : Une plus grande attention devrait être accordée aux retards potentiels dans la mise à niveau Fusaka Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 13:43 Partager

PANews a rapporté le 8 août que Tomasz K. Stańczak, Directeur Exécutif de la Fondation Ethereum, a écrit sur la plateforme X : "La mise à niveau Glamsterdam (T1/T2 2026) pourrait recevoir une certaine attention, mais en même temps, nous devrions accorder plus d'attention à tout retard potentiel de la mise à niveau Fusaka (T4 2025). Comme je l'ai dit à maintes reprises, si nous ne pouvons pas atteindre le niveau de coordination qui livre constamment à temps, alors parler de la feuille de route et de la vision d'Ethereum n'a aucun sens. Je sais que des personnes très talentueuses travaillent dur pour résoudre les problèmes qui ont conduit l'équipe à proposer de changer la date. J'espère voir un accord général sur le fait que le calendrier est très important."

