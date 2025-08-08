Société de sécurité : les escrocs GreedyBear étendent le vol de cryptomonnaies à une "échelle industrielle"

PANews a rapporté le 8 août que, selon Cointelegraph, la société de cybersécurité Koi Security a révélé qu'un groupe de pirates informatiques appelé GreedyBear a volé plus d'un million de dollars en crypto-monnaies par le biais d'une attaque à trois volets. Le groupe a utilisé une combinaison d'extensions de navigateur, de logiciels malveillants et de sites web frauduleux, déployant plus de 650 outils malveillants. Les détails techniques ont révélé que les attaquants ont publié plus de 150 extensions malveillantes imitant des portefeuilles populaires comme MetaMask sur le magasin Firefox, utilisant une technique de "vidage d'extension" pour passer la vérification avant d'insérer du code malveillant. Ils ont également distribué près de 500 échantillons de logiciels malveillants sur le thème des crypto-monnaies, principalement via des sites web russes de logiciels piratés. Ils ont également établi un réseau de sites web d'escroqueries en ligne spécialisés imitant des portefeuilles matériels et d'autres produits.

Il convient de noter que toutes les attaques étaient contrôlées de manière centralisée via un seul serveur IP, et certains codes semblent avoir été générés à l'aide de l'IA pour une itération rapide. Les experts en cybersécurité avertissent que cela marque une nouvelle étape d'industrialisation dans la cybercriminalité liée aux crypto-monnaies et appellent les magasins d'applications à renforcer leurs mécanismes de vérification.