PANews a rapporté le 8 août que, selon Cryptonews, le gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine (NBU), Andriy Pyshnyy, a explicitement déclaré que les cryptomonnaies ne peuvent pas être utilisées comme moyen

Gouverneur de la Banque centrale d'Ukraine : Espère légaliser les cryptomonnaies, mais ne veut pas les utiliser comme moyen de paiement

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 13:40
PANews a rapporté le 8 août que, selon Cryptonews, le gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine (BNU), Andriy Pyshnyy, a explicitement déclaré que les crypto-monnaies ne peuvent pas être utilisées comme médium d'échange dans le pays, qualifiant cela de "ligne rouge" pour la banque centrale. Il a souligné que la légalisation des crypto-monnaies ne doit pas compromettre l'efficacité des outils de politique monétaire de la banque centrale, ni servir d'outil pour contourner les contrôles des changes en temps de guerre. Pyshnyy a noté que la légalisation des crypto-monnaies doit se conformer aux normes du GAFI, l'organisation internationale de lutte contre le blanchiment d'argent, et aux réglementations pertinentes de l'UE. Il a également appelé à la "désopacification" des actifs numériques pour améliorer la réputation internationale du secteur financier ukrainien. La Banque nationale d'Ukraine collabore avec la Banque centrale européenne, la Bundesbank allemande et d'autres institutions pour tester le modèle architectural de la hryvnia numérique (e-hryvnia) et prépare des projets pilotes impliquant des partenaires techniques.

