Le fonds C1 axé sur le Web3 est entré en bourse sur le marché boursier américain, avec China Renaissance agissant comme le seul souscripteur en Asie.

2025/08/08 14:56

PANews a rapporté le 8 août que selon des nouvelles officielles, récemment, Huaxing Capital, en tant que seul souscripteur en Asie, a aidé C1 Fund (CFND), le premier fonds à capital fixe dans l'industrie du Web3 se concentrant sur l'investissement sur le marché primaire dans l'industrie, à compléter avec succès son listing à la Bourse de New York.

C1 Fund, dont le siège est à Palo Alto, en Californie, est une société d'investissement privée axée sur le Web3 et les services d'actifs numériques. Dans cette offre publique initiale (IPO), C1 Fund propose 6 000 000 d'actions à l'échelle mondiale à un prix de 10 $ par action, levant environ 60 millions de dollars. Le fonds prévoit d'investir au moins 80 % de ses actifs totaux dans des actions et des titres liés aux actions de sociétés principalement engagées dans les services et la technologie d'actifs numériques et du Web3. Le fonds a l'intention d'atteindre son objectif d'investissement par le biais d'investissements dans un portefeuille de 30 entreprises de services et de technologie d'actifs numériques identifiées par le fonds.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

