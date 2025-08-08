Le fonds C1 axé sur le Web3 est entré en bourse sur le marché boursier américain, avec China Renaissance agissant comme le seul souscripteur en Asie.

PANews a rapporté le 8 août que selon des nouvelles officielles, récemment, Huaxing Capital, en tant que seul souscripteur en Asie, a aidé C1 Fund (CFND), le premier fonds à capital fixe dans l'industrie du Web3 se concentrant sur l'investissement sur le marché primaire dans l'industrie, à compléter avec succès son listing à la Bourse de New York.

C1 Fund, dont le siège est à Palo Alto, en Californie, est une société d'investissement privée axée sur le Web3 et les services d'actifs numériques. Dans cette offre publique initiale (IPO), C1 Fund propose 6 000 000 d'actions à l'échelle mondiale à un prix de 10 $ par action, levant environ 60 millions de dollars. Le fonds prévoit d'investir au moins 80 % de ses actifs totaux dans des actions et des titres liés aux actions de sociétés principalement engagées dans les services et la technologie d'actifs numériques et du Web3. Le fonds a l'intention d'atteindre son objectif d'investissement par le biais d'investissements dans un portefeuille de 30 entreprises de services et de technologie d'actifs numériques identifiées par le fonds.