10x Research : Le marché fait face à de multiples défis, et la durabilité du rebond du Bitcoin et de l'Ethereum est discutable.

PANews a rapporté le 8 août que selon le dernier rapport de 10x Research, le marché actuel fait face à des défis de volatilité comprimée, de faiblesse saisonnière et d'un manque de moteurs macroéconomiques, ce qui jette un doute sur la durabilité de cette remontée.

La récente initiative de Trump visant à élargir l'accès aux cryptomonnaies dans les comptes 401(k) et à stimuler la popularité de l'or pourrait modifier le sentiment du marché, mais la réaction du marché a été modérée. Pendant ce temps, bien qu'Ethereum ait connu une activité d'adresses record et des gains de prix, ces gains sont davantage motivés par le narratif que par les fondamentaux. Les deux actifs se trouvent à des limites techniques clés, pouvant potentiellement conduire soit à une accélération, soit à une stagnation significative du momentum.