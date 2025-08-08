CEXDEX+
PANews a rapporté le 8 août que le dernier rapport hebdomadaire de Matrixport, "Matrix on Target", indique que le Bitcoin est récemment entré dans une période de correction, avec un momentum de marché faible, une réduction du volume de trading,

Analyse : La situation de survente à court terme du Bitcoin pourrait indiquer un rebond. S'il tombe en dessous du niveau de support de 112 000 $, il chutera dans la fourchette des 106 000 $.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 15:09
MAY
MAY$0.0143+1.77%

PANews a rapporté le 8 août que le dernier rapport hebdomadaire de Matrixport, "Matrix on Target", indique que le Bitcoin est récemment entré dans une période de correction, avec un affaiblissement du momentum du marché, une réduction du volume de trading et des taux de financement constamment bas, indiquant un relâchement de la structure du marché. Avec les effets combinés des perturbations saisonnières en août et des incertitudes externes, le sentiment à court terme s'est considérablement orienté vers la prudence. Techniquement, le niveau de support de 112 000 $ a joué un rôle dans le repli du marché initial, mais la remontée était faible, et ce niveau de support pourrait être testé à nouveau. S'il échoue, l'attention du marché pourrait se déplacer vers la fourchette de 106 000 $.

Le rapport note en outre que la réévaluation des attentes de croissance économique américaine pourrait être un facteur clé dans la résurgence de la volatilité du Bitcoin. Actuellement, certaines parties de l'économie américaine font face à un ralentissement substantiel, avec l'indice ISM manufacturier restant en territoire de contraction, les indicateurs non-manufacturiers connaissant une expansion limitée, et les données récentes sur l'emploi subissant d'importantes révisions à la baisse. Les attentes du marché concernant une possible baisse des taux en septembre par la Réserve fédérale augmentent progressivement, mais un signal clair n'a pas encore été émis, ce qui pourrait conduire à une continuation de la tendance de consolidation.

De plus, le rapport note que certaines sociétés cotées en bourse détenant des quantités importantes de Bitcoin ont vu leur valeur de l'actif net (NAV) diminuer, affaiblissant potentiellement leur capacité à lever des fonds par de nouvelles émissions d'actions pour augmenter leurs avoirs. À court terme, les indicateurs techniques de survente peuvent suggérer une remontée, mais le rapport reste prudent quant à sa durabilité, préférant une continuation des fluctuations de prix latérales. Les investisseurs devraient patiemment attendre un fond clair ou un retour du momentum du marché.

Opportunité de marché
Logo de MAY
Cours MAY(MAY)
$0.0143
$0.0143$0.0143
-1.78%
USD
Graphique du prix de MAY (MAY) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

