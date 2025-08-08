VanEck : Les mécanismes déflationnistes pourraient aider Ethereum à dépasser Bitcoin en stockage de valeur

Source: Cryptoslate

Compilé par: Blockchain Knight

Les analystes de VanEck affirment qu'Ethereum devient progressivement un rival plus fort de Bitcoin dans la course à la domination comme réserve de valeur.

La force motrice derrière ce changement est la popularité croissante des trésors d'actifs numériques (DATs), les entreprises mondiales favorisant de plus en plus Ethereum et Bitcoin comme options pour les coffres d'actifs numériques.

Initialement, Bitcoin était l'actif numérique préféré pour les trésors en raison de son approvisionnement fixe et de sa stabilité perçue, mais les développements récents ont suscité un intérêt accru pour Ethereum.

Les changements réglementaires aux États-Unis ont mis en évidence le besoin de stablecoins et de tokenisation, qui sont des fonctions essentielles de l'écosystème Ethereum.

Cela a permis à ETH d'être utilisé à des fins au-delà de sa conception originale, plusieurs grands courtiers et bourses lançant déjà des actions tokenisées sur la Blockchain Ethereum.

De plus, la flexibilité croissante d'Ethereum est considérée comme un avantage significatif par rapport à Bitcoin.

Les analystes de VanEck ont souligné qu'Ethereum offre plus de possibilités pour des stratégies financières complexes, permettant aux institutions d'augmenter leurs avoirs en ETH plus efficacement que d'accumuler du BTC.

Avec la fonctionnalité de staking d'Ethereum, le Trésor peut gagner de l'ETH supplémentaire en participant au réseau, une source de revenus que Bitcoin ne peut pas fournir de manière similaire.

La transition d'Ethereum du Proof of Work (PoW) au Proof of Stake (PoS) a eu un impact significatif sur son taux d'inflation.

Selon les données de VanEck, ce changement a entraîné une baisse significative de la croissance de l'approvisionnement d'ETH : d'environ 120,6 millions d'ETH en octobre 2022 à 120,1 millions d'ETH en avril 2024, résultant en un taux d'inflation négatif de -0,25%.

En comparaison, l'approvisionnement de Bitcoin a augmenté de 1,1% pendant la même période, rendant la politique d'inflation d'Ethereum plus attrayante pour les détenteurs d'ETH.

Le taux d'inflation de Bitcoin diminue de 50% après chaque halving, le rendant plus prévisible. Mais le problème est que la principale cryptomonnaie s'est longtemps appuyée sur l'émission inflationniste pour inciter les mineurs.

L'année dernière, les mineurs de Bitcoin ont gagné d'énormes revenus grâce aux récompenses d'inflation, totalisant plus de 14 milliards de dollars.

Par conséquent, à mesure que le taux d'inflation de Bitcoin continue de baisser lors des halvings suivants, son modèle de sécurité fera face à une pression croissante et pourrait devoir s'appuyer sur les frais de transaction ou les augmentations de prix pour le maintenir. Sans ces soutiens, la sécurité du réseau blockchain pourrait être en danger, ce qui pourrait forcer un changement majeur dans la structure économique.

D'autre part, le modèle PoS d'Ethereum donne aux détenteurs de tokens plus de contrôle sur la gouvernance du réseau, garantissant que les mises à niveau du réseau et les décisions de politique économique sont plus directement alignées avec leurs intérêts.

Cela contraste avec le modèle de gouvernance centré sur les mineurs de Bitcoin, où les incitations économiques des mineurs influencent souvent la prise de décision.

Par conséquent, les analystes de VanEck estiment qu'à mesure qu'Ethereum continue de se développer avec une structure de gouvernance plus flexible, il pourrait devenir une meilleure réserve de valeur à long terme que Bitcoin.