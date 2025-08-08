Pump.fun lance la Glass Full Foundation pour stimuler la liquidité des memes coins

Pump.fun, le launchpad de memecoins basé sur Solana, a dévoilé la Glass Full Foundation, une nouvelle initiative visant à injecter des liquidités importantes dans des tokens d'écosystème sélectionnés.



Annoncée le 8 août via une publication sur X, la fondation vise à accélérer la croissance des communautés organiques et actives, élargissant la portée et la résilience de Solana (SOL) sur le marché concurrentiel des memecoins.

La GFF donnera la priorité à la recherche et au soutien des "cultes les plus acharnés" dans son écosystème, c'est-à-dire des communautés qui présentent des niveaux élevés d'engagement et un potentiel de croissance à long terme. Un financement initial a été alloué à plusieurs projets, et des déploiements de capitaux supplémentaires sont attendus.

Cette initiative vise à donner aux tokens sélectionnés stabilité et élan sur un marché connu pour sa forte volatilité, même si l'entreprise n'a pas révélé la taille ou les détails d'allocation de ces injections.

Le lancement de la fondation fait suite à l'offre initiale de pièces de Pump.fun (PUMP) en juillet 2025 pour son token natif PUMP, qui aurait levé environ 600 millions de dollars en quelques minutes. Ce nouveau programme pourrait également servir de réponse stratégique à la baisse des revenus de la plateforme, qui sont passés d'un pic de 137 millions de dollars en janvier à environ 20 millions de dollars en juillet, selon les données de DefiLlama.

Parallèlement à ce déclin, la création quotidienne de tokens a considérablement ralenti, et la concurrence des plateformes rivales comme LetsBonk.fun s'est intensifiée.

Critiques croissantes et problèmes juridiques pour Pump.fun

Pour maintenir l'intérêt des utilisateurs, Pump.fun a introduit des fonctionnalités comme "Tap-to-Ape", qui permet aux utilisateurs de trader en un seul tap, et le "Movers Feed", qui permet aux utilisateurs de suivre les marchés en temps réel. Pour augmenter sa part de marché, la plateforme s'est également étendue aux réseaux layer-2 d'Ethereum (ETH), Base et Blast.

Malgré ces actions, le projet continue de faire face au scepticisme. Les critiques pointent du doigt les allégations antérieures de dumping d'initiés et le pourcentage élevé de tokens abandonnés ou en échec, les estimations indiquant que 98% sont victimes de un pump-and-dump ou de rug pulls.

Les obstacles réglementaires persistent également, comme l'interdiction britannique imposée par la Financial Conduct Authority fin 2024 et un procès à New York concernant une activité de titres non enregistrés.

La capacité de la Glass Full Foundation à enrayer le déclin des revenus de Pump.fun et à restaurer la confiance des utilisateurs dépendra de sa capacité à sélectionner des projets prometteurs et à maintenir la transparence dans son processus de financement.