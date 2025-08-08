CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Selon PANews le 8 août, les données du marché boursier de Hong Kong ont montré que, à la clôture des échanges, le volume total du trading de tous les ETF d'actifs virtuels de Hong KongSelon PANews le 8 août, les données du marché boursier de Hong Kong ont montré que, à la clôture des échanges, le volume total du trading de tous les ETF d'actifs virtuels de Hong Kong

Données : Le volume des tradings des ETF d'actifs virtuels de Hong Kong aujourd'hui est d'environ 14,86049 millions HK$

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 16:29
Virtuals Protocol
VIRTUAL$1.1008+0.41%

Selon PANews le 8 août, les données du marché boursier de Hong Kong ont montré qu'à la clôture des échanges, le volume total du trading de tous les ETF d'actifs virtuels de Hong Kong aujourd'hui était d'environ 45 690 290 HK$.

  • Le volume de trading du Bitcoin ETF de China Asset Management (3042.HK/9042.HK/83042.HK) était de 14 910 220 HK$, et le volume de trading de l'Ethereum ETF de China Asset Management (03046.HK/09046.HK/83046.HK) était de 19 332 100 HK$.
  • Le volume de trading du Bitcoin ETF d'Aptos Harvest (03439.HK/09439.HK) était de 1,4475 million HK$, et le volume de trading de l'Ethereum ETF d'Aptos Harvest (03179.HK/09179.HK) était de 4,38063 millions HK$;
  • Le volume de trading du Bitcoin ETF de Bosera (03008.HK/09008.HK) était de 1,633 million HK$, et le volume de trading de l'Ethereum ETF de Bosera (03009.HK/09009.HK) était de 3,98684 millions HK$.

Remarque : Tous les ETF d'actifs virtuels mentionnés ci-dessus disposent de comptoirs en dollars de Hong Kong et en dollars américains, et seuls deux ETF de China Asset Management disposent également de comptoirs en RMB.

Opportunité de marché
Logo de Virtuals Protocol
Cours Virtuals Protocol(VIRTUAL)
$1.1008
$1.1008$1.1008
-1.59%
USD
Graphique du prix de Virtuals Protocol (VIRTUAL) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

Ethena rebondit depuis les plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ?

L'article Ethena rebondit des plus bas de décembre – ENA peut-il se maintenir au-dessus de 0,24 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Ethena a annoncé le lancement de JupUSD sur Solana
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:08
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12