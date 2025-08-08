Données : Le volume des tradings des ETF d'actifs virtuels de Hong Kong aujourd'hui est d'environ 14,86049 millions HK$ Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 16:29 Partager

Selon PANews le 8 août, les données du marché boursier de Hong Kong ont montré qu'à la clôture des échanges, le volume total du trading de tous les ETF d'actifs virtuels de Hong Kong aujourd'hui était d'environ 45 690 290 HK$. Le volume de trading du Bitcoin ETF de China Asset Management (3042.HK/9042.HK/83042.HK) était de 14 910 220 HK$, et le volume de trading de l'Ethereum ETF de China Asset Management (03046.HK/09046.HK/83046.HK) était de 19 332 100 HK$.

Le volume de trading du Bitcoin ETF d'Aptos Harvest (03439.HK/09439.HK) était de 1,4475 million HK$, et le volume de trading de l'Ethereum ETF d'Aptos Harvest (03179.HK/09179.HK) était de 4,38063 millions HK$;

Le volume de trading du Bitcoin ETF de Bosera (03008.HK/09008.HK) était de 1,633 million HK$, et le volume de trading de l'Ethereum ETF de Bosera (03009.HK/09009.HK) était de 3,98684 millions HK$. Remarque : Tous les ETF d'actifs virtuels mentionnés ci-dessus disposent de comptoirs en dollars de Hong Kong et en dollars américains, et seuls deux ETF de China Asset Management disposent également de comptoirs en RMB.

