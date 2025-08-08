La société de trésorerie Bitcoin BSTR complète un financement de 65 millions de dollars, prévoit de détenir plus de 30 000 BTC après la fusion d'entreprises

CEXDEX+
Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 15:45
Bitcoin
BTC$92,407.79-1.44%

PANews a rapporté le 8 août que la Bitcoin Standard Treasury Company (BSTR) a obtenu un financement supplémentaire de 65 millions de dollars, équivalent à environ 555 bitcoins (au prix actuel de 116 750 dollars). Les fonds seront utilisés après la finalisation de la fusion entre BSTR et CEPO. La société fusionnée sera négociée sous le symbole boursier "BSTR" et prévoit de détenir 30 021 bitcoins.

Précédemment, il a été annoncé que BSTR avait conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises avec Cantor Equity Partners I, Inc. (Nasdaq : CEPO), une société d'acquisition à vocation spéciale parrainée par des sociétés affiliées de Cantor Fitzgerald. La société combinée recevra également jusqu'à 1,5 milliard de dollars de financement PIPE en capital-investissement post-introduction en bourse, le plus important financement PIPE jamais réalisé dans une transaction de fusion SPAC liée à une Réserve stratégique de Bitcoin, et le SPAC contribuera environ 200 millions de dollars en fonds supplémentaires, sous réserve de rachats.

