Sino-Agri Finance lancera le premier projet RWA agricole de Chine et commencera les préparatifs pour une cotation à Hong Kong Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 15:46 Partager

PANews a rapporté le 8 août que Sino-Agricultural Credit a annoncé qu'elle lancera le premier projet d'actif physique tokenisé (RWA) agricole du pays, promouvra la pratique de tokenisation des actifs agricoles principaux de Sino-Agricultural Credit, utilisera la technologie blockchain pour garantir une propriété claire, et éliminer des problèmes tels que les hypothèques répétées et les fausses évaluations. Sino-Agricultural Credit a également annoncé avoir conclu une coopération stratégique avec Aide Finance et nommera Aide Finance comme commanditaire de cotation à la Bourse de Hong Kong pour lancer l'introduction en bourse à Hong Kong.

