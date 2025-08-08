SBI nie le dépôt d'une demande d'ETF double Bitcoin-XRP

PANews a rapporté le 8 août qu'un représentant de SBI Holdings a clarifié à Cointelegraph que l'entreprise n'a pas encore soumis de demande d'ETF liée aux actifs cryptographiques.

Des rapports médiatiques antérieurs indiquaient que SBI avait soumis deux demandes d'ETF, dont un ETF double d'or et d'actifs cryptographiques et un ETF double de Bitcoin et XRP, mais son rapport financier n'a pas clairement confirmé cette information.

SBI a déclaré que le plan en est encore à ses étapes préliminaires, et que la demande sera soumise après que les régulateurs financiers japonais auront achevé les révisions légales. L'Agence des services financiers du Japon (FSA) a précédemment proposé d'inclure certains actifs cryptographiques dans la loi sur les instruments financiers et les échanges (FIEA), mais un calendrier précis reste à déterminer. La demande sera soumise par SBI Global Asset Management, une filiale de SBI Holdings, ciblant initialement les investisseurs individuels dans le but de promouvoir la popularisation des investissements alternatifs.