Trump signe un décret autorisant les fonds de pension américains à investir dans les cryptomonnaies, ouvrant potentiellement la voie à un changement majeur dans un marché de près de 9 billions de dollars

Compilé par : Felix, PANews

Le président américain Donald Trump a signé jeudi (7 août) un décret autorisant les Américains à investir leur épargne-retraite 401(k) dans d'autres actifs alternatifs tels que les crypto-monnaies, le capital-investissement et l'immobilier. Le décret stipule :

Le Département du Travail dispose de 180 jours pour réévaluer ses directives concernant les obligations des plans 401(k) et autres régimes à cotisations définies régis par la loi sur la sécurité du revenu de retraite des employés (ERISA) concernant les investissements en actifs alternatifs.

Le Secrétaire au Travail a clarifié la position du Département du Travail sur les actifs alternatifs et les procédures fiduciaires appropriées liées à l'offre de fonds d'allocation d'actifs qui incluent des investissements dans des actifs alternatifs.

Le Secrétaire au Travail consulte le Secrétaire au Trésor, la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) et d'autres régulateurs fédéraux pour déterminer si des réformes réglementaires similaires devraient être effectuées dans ces agences.

La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) modifie les réglementations et directives applicables pour faciliter l'accès aux actifs alternatifs pour les régimes d'épargne-retraite à cotisations définies dirigés par les participants.

Le décret de Trump classe explicitement les crypto-monnaies parmi les actifs alternatifs et les inclut dans les plans d'investissement d'épargne-retraite 401(k). Auparavant, le Département du Travail américain avait émis des directives exigeant que les administrateurs "fassent preuve d'une extrême prudence avant d'envisager d'ajouter des crypto-monnaies au menu d'investissement des participants au plan 401(k)". Ces directives ont été complètement abrogées en mai de cette année.

Influencées par cette nouvelle, les données du marché ont montré que le Bitcoin a augmenté de près de 2% au cours des dernières 24 heures et l'Ethereum de plus de 7%.

Près de 900 millions de dollars de fonds de pension américains pour ouvrir une exposition aux crypto-monnaies

Les régimes de retraite aux États-Unis sont divisés en trois parties : la première est constituée des fonds de sécurité sociale nationaux, qui garantissent les dépenses de subsistance de base pour la retraite des employés. La deuxième est constituée des régimes de retraite d'entreprise, dont le plan 401(k) est un élément clé. Ces plans ne sont disponibles que pour les employés des entreprises privées et constituent le plan de retraite le plus courant pour les employés aux États-Unis. La troisième partie est constituée des plans de rente privés.

Un plan 401(k) est un plan d'épargne-retraite avantageux sur le plan fiscal offert par un employeur. Il est principalement financé par les employés, ce qui signifie que les employés contribuent une partie de leur salaire avant impôt à leur compte 401(k). L'employeur égale généralement aussi la contribution de l'employé. Par exemple, les employés contribuent 6% de leur salaire, l'employeur contribuant 3% ou 6% supplémentaires. (Les pourcentages et règles spécifiques sont déterminés par l'employeur.)

En 2025, l'IRS a plafonné les contributions volontaires des employés à 23 500 dollars, avec 7 500 dollars supplémentaires pour les employés de 50 ans et plus. Les employés peuvent généralement choisir parmi une gamme de fonds d'investissement proposés par leurs employeurs, assumant leur propre risque d'investissement. Cependant, les retraits avant l'âge de 59,5 ans sont généralement soumis à une pénalité fiscale de 10% et à un impôt sur le revenu rétroactif.

Actuellement, la concentration du marché des fournisseurs de plateformes 401(k) aux États-Unis est relativement élevée. On estime que les cinq principaux fournisseurs (Fidelity, Empower, Vanguard, Principal et ADP) contrôlent ensemble plus de 60% des actifs du marché 401(k).

En termes de modèles commerciaux, Fidelity, Empower, Principal et Voya ont tendance à être complets, offrant la tenue de registres, la gestion des investissements et des produits de fonds propriétaires. Vanguard et BlackRock se spécialisent principalement dans la gestion des investissements.

Selon un rapport publié par l'Investment Company Institute (ICI) en juin de cette année, les plans 401(k) détiennent 8,7 billions de dollars d'actifs, avec plus de 90 millions d'Américains participant à des régimes à cotisations définies parrainés par l'employeur. Au sein des 401(k), les fonds communs de placement gèrent 5,3 billions de dollars d'actifs, représentant 61%. Les fonds d'actions, la plus grande catégorie, détiennent 3,2 billions de dollars, suivis par les fonds communs, qui détiennent environ 1,4 billion de dollars.

Avis mitigés, positifs pour les crypto-monnaies

Bien que l'introduction d'actifs crypto dans les 401(k) augmente le risque des fonds de retraite, c'est sans aucun doute une aubaine pour l'industrie émergente des crypto.

L'analyste Geiger Capital a tweeté : "Les pensions 401k détiennent environ 9 billions de dollars d'actifs. Si seulement 5% de ce montant étaient investis dans le Bitcoin, cela représenterait 450 milliards de dollars. La capitalisation boursière totale du Bitcoin est de 2 billions de dollars."

Tom Dunleavy, partenaire de la société d'investissement Varys Capital, a analysé que "la plupart des Américains allouent une partie de leurs chèques de paie bimensuels (généralement entre 1% et 10%) à leurs comptes de retraite 401(k). Typiquement, les actions représentent 60% et les obligations 40%. Si l'allocation aux crypto-monnaies devient soudainement de 5%, vous verrez des centaines de milliards de dollars de fonds se déverser dans cette classe d'actifs dans les prochaines années."

"L'impact à court terme du décret 401(k) de Trump est qu'il envoie un autre message aux investisseurs indiquant que l'éveil réglementaire des crypto-monnaies est là pour rester", a déclaré Ryan Rasmussen, directeur de la recherche chez Bitwise. "Cela poussera évidemment le marché à la hausse." "À moyen terme, le décret et les réponses des fournisseurs de plans 401(k) dirigeront des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars vers les actifs crypto."

Contrairement aux acclamations de la communauté crypto, des voix rationnelles ont également émergé du secteur financier traditionnel, rappelant que cette démarche s'accompagne également de certains risques et défis.

Premièrement, les frais d'investissement pourraient éroder les rendements. Les fonds de capital-investissement facturent généralement aux investisseurs des frais de gestion annuels de 2%, plus 20% des bénéfices du fonds. L'analyste de Morningstar Jason Kephart a déclaré que le décret présente "d'énormes opportunités" pour les gestionnaires d'actifs, mais suscite également des inquiétudes parmi les investisseurs individuels. "Les coûts supplémentaires, la complexité et la transparence réduite rendent l'image moins claire."

Deuxièmement, il y aura une augmentation des litiges. Brian Gardner, stratège en chef de la politique de Washington chez Stifel, prédit que le Département du Travail devra revoir ses directives sur les obligations fiduciaires des plans, car les pertes dans les investissements privés par les participants aux plans 401(k) pourraient conduire à des poursuites contre les gestionnaires.

Troisièmement, le manque de liquidité est un inconvénient majeur. Bien que les 401(k) permettent des investissements en capital-investissement, ces actifs sont souvent illiquides, et les fonds des investisseurs peuvent souvent être bloqués pendant des mois, voire des années. Cela peut signifier que les détenteurs de fonds de capital-investissement dans les plans 401(k) peuvent avoir du mal à vendre rapidement leurs actions, soit pour lever des liquidités, soit pour acheter d'autres investissements.

Enfin, il convient de noter que bien que le décret ait été signé, des fournisseurs comme Fidelity et Vanguard devront développer des produits appropriés, et l'adoption généralisée de ces produits pourrait prendre des années.

