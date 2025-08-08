MyStonks a terminé le dépôt de l'offre de Token de sécurité (STO) aux États-Unis

PANews a rapporté le 8 août que MyStonks a officiellement annoncé l'achèvement réussi de son dépôt d'offre de jetons de sécurité (STO) aux États-Unis, obtenant l'approbation réglementaire pour émettre des jetons de sécurité aux investisseurs américains accrédités. Cette étape importante témoigne de la pleine conformité de la plateforme aux règles de conformité strictes dans tous les aspects fondamentaux, y compris l'architecture du produit, la divulgation d'informations, l'éligibilité des investisseurs et la garde d'actifs, consolidant ainsi la base légale et fiable des produits de titres numériques.

En tant qu'une des rares plateformes de trading au monde à avoir complété cette certification, MyStonks, avec son innovation technologique de pointe et son investissement profond en matière de conformité, a posé une base solide pour son futur déploiement stratégique dans les domaines de l'émission de titres numériques mondiaux, de la garde d'actifs et du trading, et a promu l'application à grande échelle des jetons de sécurité.

Ce dépôt améliore non seulement la sécurité et la transparence des investissements sur le marché, mais démontre également le leadership de MyStonks dans l'innovation en matière de conformité des actifs numériques et de la finance blockchain. La plateforme continuera de prioriser la conformité et de stimuler la technologie pour construire un écosystème de titres numériques de premier plan mondial.