Sygnum annonce des services de garde, de trading, de staking et autres pour SUI destinés aux utilisateurs institutionnels

PANews a rapporté le 8 août que la banque d'actifs numériques Sygnum a annoncé qu'elle fournira des solutions de garde, de trading et de prêt pour SUI, élargissant davantage l'accès des investisseurs professionnels et institutionnels à l'écosystème Sui.

En juillet de cette année, Sygnum est devenue la première banque suisse à intégrer pleinement SUI dans sa plateforme bancaire réglementée, fournissant des services comprenant la garde, le trading au comptant et de dérivés, le staking et les prêts hypothécaires SUI.

Selon des informations précédentes, la banque crypto suisse AMINA a lancé les premiers services de trading et de garde de tokens SUI, et prévoit de fournir des services de staking SUI.