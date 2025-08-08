Pourquoi l'interdiction de la Chine est-elle si persistante ? Un regard sur 10 ans d'évolution des fausses nouvelles dans le marché crypto

Auteur : David, TechFlow

Le marché crypto a sa propre histoire du "garçon qui criait au loup".

Le 3 août, First Squawk, une plateforme d'information financière étrangère bien connue, a publié un message sur les réseaux sociaux : "La Chine a officiellement interdit le trading de crypto-monnaies, le minage et les services associés, citant des risques financiers, des problèmes de fuite de capitaux et des impacts environnementaux."

Investing.com, Rawsalerts et d'autres comptes financiers importants avec des millions d'abonnés à l'étranger ont relayé cette "information de dernière minute" non vérifiée. Clairement, utiliser l'interdiction des crypto-monnaies par la Chine comme prétexte est devenu une tactique courante pour les fausses nouvelles sur le marché crypto.

Dans la section commentaires de l'actualité, il y a un commentaire hilarant - Grok, dis-moi, combien de fois la Chine a-t-elle interdit les crypto-monnaies ?

Les anciens investisseurs sont depuis longtemps fatigués de ce genre de fausses nouvelles, et le prix du Bitcoin est depuis longtemps immunisé contre ce type de fausses informations.

Cependant, le marché crypto a effectivement un cycle absurde - de temps en temps, une fausse nouvelle très influente émerge.

Vous pouvez être immunisé contre le cycle d'interdiction de la Chine, mais vous n'êtes peut-être pas immunisé contre toutes les fausses nouvelles qui apparaissent. Quand suffisamment de personnes croient qu'une fausse nouvelle affectera les prix, elle affectera réellement les prix.

L'"interdiction" de la Chine n'est que la partie émergée de l'iceberg de l'impact des fausses nouvelles sur l'ensemble du marché crypto. En regardant l'histoire du marché crypto, ces fausses nouvelles de poids ont également véritablement affecté la direction des actifs crypto ;

Derrière une fausse nouvelle, on peut même voir une chaîne cachée de diffusion d'informations.

Une chronique des fausses nouvelles crypto : de l'amateur au professionnel, une revue des événements clés

2017 : La mort de Vitalik, le premier mensonge dans le monde de la blockchain

Si l'on devait écrire une histoire évolutive des fausses nouvelles sur les crypto-monnaies, le 26 juin 2017 serait certainement une étape importante.

Cet après-midi-là, un message est apparu sur le forum étranger bien connu 4chan : "Vitalik Buterin est mort dans un accident de voiture." Il n'y avait pas de source, pas de preuve, et même pas de détails décents.

Mais c'est cette rumeur grossière qui a déclenché le premier krach boursier provoqué par de fausses nouvelles dans l'histoire des crypto-monnaies dans les heures qui ont suivi. À ce moment-là, ETH est passé de 317 $ à 216 $ en 6 heures, une baisse de près de 32 %.

Le forum r/ethtrader de Reddit a été inondé de messages demandant : "Est-ce réel ?" et "Quelqu'un peut-il confirmer cela ?" Dans les groupes Telegram, les détenteurs débattaient pour savoir s'il fallait vendre immédiatement.

Environ 10 heures après la propagation de la rumeur, Vitalik lui-même a posté une photo sur Twitter tenant le numéro de bloc Ethereum et la valeur de hachage de ce jour-là pour réfuter la rumeur, utilisant la blockchain elle-même pour prouver qu'il était toujours en vie.

Vitalik est toujours là, mais votre position a peut-être disparu.

La réaction du marché à l'époque a révélé une vérité cruelle : dans les premiers temps du Far West du monde crypto, un post anonyme pouvait être aussi destructeur qu'une annonce officielle.

Les premiers créateurs de fausses nouvelles étaient pour la plupart des amateurs. Ils créaient des groupes dits d'initiés sur Telegram ou publiaient sur des forums comme 4chan. C'était un marché avec des informations extrêmement asymétriques, laissant les investisseurs particuliers tâtonner dans l'obscurité. Le moindre changement pouvait déclencher une panique.

Les fausses nouvelles durant cette période ressemblaient davantage à une farce de quelques personnes, liées aux fondateurs du projet ; le marché liait directement la sécurité personnelle des fondateurs à la survie du projet.

2018 : La bévue de Goldman Sachs conduit Wall Street à abandonner le Bitcoin

Lorsque les fausses nouvelles sont habillées en costume, les "exclusivités" professionnelles sont encore plus destructrices.

Le 5 septembre 2018, le marché des crypto-monnaies était enlisé dans un marché baissier. À ce moment sensible, Business Insider, un site web américain d'affaires renommé, a publié un rapport avec un titre qui frappait juste : "Goldman Sachs abandonne ses plans pour un bureau de trading de crypto-monnaies."

Un bureau de trading est un département au sein d'une banque d'investissement qui achète et vend des produits financiers spécifiques pour des clients. Si Goldman Sachs avait établi un bureau de trading de crypto-monnaies, cela aurait permis à ses clients institutionnels d'acheter et de vendre du Bitcoin via Goldman Sachs, ce qui aurait été considéré comme une étape importante dans l'acceptation grand public des crypto-monnaies. Cependant, l'"abandon" du bureau signalait l'abandon des crypto-monnaies.

Le lendemain, l'histoire a pris un tournant. Lorsque le directeur financier de Goldman Sachs, Martin Chavez, a été interrogé à ce sujet lors de la conférence TechCrunch, sa réponse a stupéfié tout le monde : "Hier, je me demandais quand j'avais pris cette décision. C'est une fausse nouvelle."

Mais la clarification est arrivée trop tard. Durant ces 24 heures de panique, un grand nombre d'investisseurs avaient déjà liquidé leurs positions et quitté le marché.

Selon le rapport de Cointelegraph à l'époque, les prix du Bitcoin et d'autres monnaies numériques ont chuté après cette fausse nouvelle prétendument issue d'"initiés", avec une valeur totale du marché chutant de 12 milliards de dollars en une heure, le Bitcoin baissant de plus de 6 % ce jour-là.

2021 : Faux partenariat entre Walmart et Litecoin, le trading sur les nouvelles commence à émerger

Si les fausses nouvelles précédentes pouvaient être un malentendu ou une négligence, alors les fausses nouvelles concernant la coopération de Walmart avec Litecoin le 13 septembre 2021 étaient un crime prémédité flagrant.

À 9h30 ce matin-là, une annonce est apparue sur GlobeNewswire, l'un des plus grands services de distribution de communiqués de presse au monde.

Le titre était accrocheur : "Walmart annonce un partenariat majeur avec Litecoin." Le communiqué de presse était bien fait et incluait tous les éléments d'un communiqué de presse professionnel : le logo officiel de Walmart, des plans de partenariat détaillés, des citations de dirigeants, et même des informations de contact pour le département des relations avec les investisseurs.

Le communiqué de presse indiquait qu'à partir du 1er octobre, tous les sites de commerce électronique de Walmart offriraient l'option de "payer avec Litecoin". Il citait également le PDG de Walmart, Doug McMillon, disant : "La crypto-monnaie jouera un rôle clé dans notre stratégie numérique."

Par la suite, certains médias crypto ont commencé à se précipiter pour rapporter cette information, et surtout, le compte Twitter officiel de la Fondation Litecoin a retweeté la nouvelle.

Dans cette période où le jeu de "liaison coin-stock" n'était pas encore apparu et où les crypto-monnaies n'étaient pas si populaires, la réaction du marché a été assez explosive.

Le prix du Litecoin a commencé à augmenter fortement, et le volume des transactions a explosé. Les médias grand public ont également rejoint la mêlée, avec CNBC et Reuters rapportant la nouvelle. À 10h30 ce jour-là, le prix du Litecoin avait atteint son maximum, ayant augmenté de plus de 30 %.

Cependant, alors que le marché était en frénésie, l'équipe de relations publiques de Walmart a découvert quelque chose d'inhabituel. Après une vérification urgente, ils ont publié une déclaration : C'était une fausse information et Walmart n'avait aucun partenariat avec Litecoin.

Après que la nouvelle a été démentie, le prix du Litecoin a chuté en chute libre. Mais pour les manipulateurs en coulisses, le jeu était terminé.

Des enquêtes ultérieures ont révélé que des transactions anormales d'options d'achat de Litecoin se sont produites sur le marché 48 heures avant la publication des fausses nouvelles. Grâce à une planification minutieuse, les manipulateurs ont gagné des millions de dollars avec cette arnaque.

Ce qui est effrayant dans cet incident, c'est son niveau de professionnalisme.

De l'enregistrement de noms de domaine similaires et la création de faux communiqués de presse au choix du bon moment pour publier et à l'utilisation de comptes officiels pour les approuver, chaque étape a été méticuleusement calculée. Cela ne ressemble pas à une farce pour fabriquer la mort de Vitalik, mais plutôt à une tentative de crime plus préméditée et organisée pour profiter du trading sur les nouvelles.

2023 : Cointelegraph rapporte mal, saisissant le trafic plutôt que d'enquêter sur la vérité

Le 16 octobre 2023 est un jour qui mérite réflexion pour l'industrie des médias de crypto-monnaies.

À 13h17, une capture d'écran d'un groupe Telegram a commencé à circuler dans la communauté crypto. La capture d'écran montrait un message apparaissant sur un prétendu terminal Bloomberg : La SEC a approuvé l'ETF Bitcoin Spot iShares de BlackRock.

C'est sans aucun doute un moment historique pour les investisseurs en crypto-monnaies qui attendent depuis des années.

La nouvelle est parvenue à l'équipe des médias sociaux de Cointelegraph, l'un des plus grands médias de crypto-monnaies au monde, et ils étaient bien conscients de l'importance de la nouvelle.

Mais avant de publier, ils font face à un dilemme : doivent-ils prendre le temps de vérifier pleinement l'information et risquer d'être dépassés par d'autres médias ? Ou doivent-ils publier l'information immédiatement et saisir le trafic ?

À 1h24 du matin, seulement sept minutes plus tard, Cointelegraph a publié cette "nouvelle de dernière minute" sur son compte X officiel. Le tweet était très accrocheur : "Breaking : La SEC approuve l'ETF Bitcoin spot de BlackRock."

La réaction du marché a été immédiate et spectaculaire. Au cours des 30 minutes suivantes, le prix du Bitcoin est passé de 27 900 $ à 30 000 $, un gain de plus de 7 %. Le volume des transactions a explosé, mettant à rude épreuve les serveurs des principales bourses. Le marché des dérivés était encore plus frénétique, avec 81 millions de dollars de positions courtes forcées à la liquidation pendant cette hausse.

Cependant, l'excitation s'est rapidement transformée en doute. Des observateurs attentifs ont commencé à se poser des questions :

Pourquoi Cointelegraph est-il le seul à rapporter cela ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'annonce sur le site web de la SEC, et pourquoi BlackRock est-il silencieux ?

À 14h03, 39 minutes après avoir posté le tweet, Cointelegraph l'a supprimé. Mais le mal était fait. En moins d'une heure, le marché a traversé un cycle complet de gains et de pertes.

Selon un rapport d'enquête publié ultérieurement par les médias, l'erreur a été causée par la perte de contrôle des processus internes - l'éditeur des médias sociaux a violé les règlements qui exigent la confirmation de l'éditeur avant