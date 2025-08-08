Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, révèle que, malgré son immense fortune en cryptomonnaies, il choisit toujours de laver ses sous-vêtements à la main — un détail personnel qui offre un aperçu de son approche non conventionnelle de la richesse et de la vie quotidienne.

Aperçu Dans une diatribe contre les frais exorbitants des buanderies d'hôtel, le fondateur d'ETH Vitalik Buterin a déclaré que se rebeller contre l'injustice, aussi anodine soit-elle, est un principe personnel — illustrant que de petits actes de défiance peuvent être des déclarations significatives contre l'injustice dans la vie quotidienne.

D'autres milliardaires, comme Warren Buffett et Ingvar Kamprad, ont exprimé des tendances similaires.

Ce que ces tactiques peuvent nous apprendre sur la vie, la richesse et les fondements philosophiques des deux.

Lorsque le co-fondateur d'Ethereum (ETH) Vitalik Buterin a confessé sur les réseaux sociaux que, en raison des frais exorbitants du service de blanchisserie de l'hôtel, il préfère laver ses sous-vêtements à la main — il a simultanément déclaré que "le pragmatisme est erroné" — dénonçant la corvée, et l'ironie, de se servir soi-même dans un environnement fondé sur le contraire.

C'est une juxtaposition étrange de la part d'un fondateur milliardaire : une admission domestique apparemment triviale entrelacée avec une critique philosophique du pragmatisme, une doctrine née en Amérique qui attache la vérité à ce qui fonctionne en pratique.

Pour les non-initiés, les racines du pragmatisme remontent à la fin du XIXe siècle, s'épanouissant sous les plumes de Charles Sanders Peirce, William James et John Dewey. Leur affirmation centrale est que les effets pratiques d'une idée sont ce qui compte le plus. Une croyance, pour un pragmatiste, n'est aussi bonne et "vraie" que dans la mesure où elle est utile pour guider l'action. Cette théorie, bien qu'adaptable et influente, a été critiquée pour être trop relativiste et, au pire, réduire la vérité à peu plus qu'une utilité subjective. Des philosophes comme Bertrand Russell ont accusé William James de permettre à des croyances contradictoires d'être toutes deux considérées comme "vraies" si chacune sert le but de quelqu'un, brouillant ainsi la frontière entre véritable perspicacité et auto-illusion commode.

Le rejet public du pragmatisme par Buterin suggère un malaise plus large : peut-être que les formes les plus riches de vie et d'innovation ne proviennent pas du plus petit dénominateur commun de ce qui est simplement "pratique", mais de la recherche de quelque chose d'irrationnel, d'idéaliste, ou simplement bizarre — même jusqu'aux habitudes de lessive. Ironiquement, l'aveu de ses sous-vêtements lavés à la main s'inscrit parfaitement dans une tradition d'individus fortunés qui évitent les attentes pragmatiques. Quiconque a séjourné dans un hôtel de luxe sans assez de sous-vêtements propres connaît le dilemme : payer les frais exorbitants de blanchisserie de l'hôtel, ou improviser avec un lavage DIY ? Personnellement, je choisis souvent la seconde option.

Il existe de nombreux autres exemples de milliardaires frugaux, moi non inclus. Prenez Warren Buffett, dont la légendaire frugalité est bien documentée. Malgré son énorme richesse, il réside toujours dans la modeste maison d'Omaha qu'il a achetée en 1958 et est connu pour conduire des voitures simples, manger des petits déjeuners McDonald's et s'en tenir à des vêtements classiques et abordables. Ce ne sont pas seulement des tactiques d'économie d'argent — ce sont des particularités personnelles élevées au rang de stratégies de vie.

La foule des milliardaires se vante d'une gamme d'habitudes excentriques et non pragmatiques similaires. Amancio Ortega, fondateur de Zara, mange notoirement le même petit-déjeuner et déjeuner simples chaque jour, et évite les bureaux luxueux pour un espace de travail discret. Ingvar Kamprad, le défunt fondateur d'IKEA, conduisait une Volvo vieille de plusieurs décennies et prenait régulièrement les transports en commun. L'icône pop Lady Gaga, malgré sa fortune, a posté sur les réseaux sociaux à propos de l'utilisation de coupons pour acheter des produits d'épicerie. Mark Zuckerberg a été vu voyageant en classe économique et choisissant des t-shirts basiques plutôt que des marques de créateurs.

Dans un territoire encore plus excentrique, les histoires abondent de PDG achetant des hôtels entiers pour éviter de partir, ou de milliardaires gardant des réfrigérateurs pleins de sushi pour les envies nocturnes plutôt que de se faire plaisir avec des chefs privés ou des restaurants chics. Ces récits révèlent non seulement la parcimonie ou l'étrangeté, mais une séparation volontaire de l'utilitarisme qui guide les dépenses de la plupart des gens.

Alors, que nous apprennent la révélation sur les sous-vêtements de Buterin et sa critique du pragmatisme ? Si le pragmatisme est un outil pour naviguer dans les marées de la réalité, les plus riches du monde semblent déterminés à suivre leur propre cours, peu importe à quel point il est particulier. Comme un constructeur de navires qui cire ses propres ponts même après avoir conquis les mers, la vraie maîtrise ne vient pas strictement de faire ce qui "fonctionne", mais parfois de faire ce qui n'a de sens pour personne d'autre.

La leçon ? Beaucoup d'entre nous ont déjà été là : en mauvaise posture dans un hôtel 1-5 étoiles, à laver des sous-vêtements à la main. Ce qui nous reste de dignité part dans le drain. Pourtant, bien qu'une telle authenticité puisse sembler absurde en surface, c'est le courant sous-jacent qui peut nous élever au-dessus de la simple utilité — et parfois, apparemment, au-dessus de la machine à laver.