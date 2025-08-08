Canaan Technology a produit 89 Bitcoins en juillet, et détenait 1 511 Bitcoins à la fin du mois.

PANews a rapporté le 8 août que, selon PRNewswire, Canaan Inc. a révélé avoir produit 89 Bitcoin en juillet, portant son holding total à 1 511 Bitcoin à la fin du mois. L'entreprise a achevé son retrait de ses opérations minières au Kazakhstan et a résilié l'accord d'hébergement pour une machine minière de 0,96 EH/s dans le sud du Texas. Les machines sont en cours de transfert vers un nouveau partenaire, et environ 0,50 EH/s devraient être de nouveau en ligne en août. À la fin juillet, la puissance de calcul déployée de l'entreprise était de 7,95 EH/s, sa puissance de calcul opérationnelle était de 6,24 EH/s, et son coût moyen d'électricité était de 0,042 $ par kWh. L'entreprise a officiellement adopté une politique de holding à long terme du Bitcoin.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.