Canaan Technology a produit 89 Bitcoins en juillet, et détenait 1 511 Bitcoins à la fin du mois.

PANews a rapporté le 8 août que, selon PRNewswire, Canaan Inc. a révélé avoir produit 89 Bitcoin en juillet, portant son holding total à 1 511 Bitcoin à la fin du mois. L'entreprise a achevé son retrait de ses opérations minières au Kazakhstan et a résilié l'accord d'hébergement pour une machine minière de 0,96 EH/s dans le sud du Texas. Les machines sont en cours de transfert vers un nouveau partenaire, et environ 0,50 EH/s devraient être de nouveau en ligne en août. À la fin juillet, la puissance de calcul déployée de l'entreprise était de 7,95 EH/s, sa puissance de calcul opérationnelle était de 6,24 EH/s, et son coût moyen d'électricité était de 0,042 $ par kWh. L'entreprise a officiellement adopté une politique de holding à long terme du Bitcoin.