Le Salvador prévoit d'établir la première banque Bitcoin au monde Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 17:43 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon les informations publiées par le Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) sur la plateforme X, El Salvador lancera des "Banques Bitcoin", marquant qu'il pourrait devenir le premier pays au monde à établir une telle institution.

Opportunité de marché Cours ELYSIA (EL) $0.00269 $0.00269 $0.00269 -2.92% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de ELYSIA (EL) en temps réel Acheter du EL maintenant