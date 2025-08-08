Pourquoi les investisseurs se tournent-ils vers Quid Miner ? Voici ce qui pousse les détenteurs d'ETH et de XRP à rejoindre

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.
Alors qu'Ethereum approche les 4 000 $ et que XRP gagne du terrain institutionnel, Quid Miner, basé au Royaume-Uni, ouvre le Cloud Mining mobile au grand public.
Alors qu'Ethereum (ETH) approche le seuil des 4 000 $, les investisseurs le considèrent de plus en plus comme une infrastructure de Smart Contract (Contrat Intelligent) essentielle qui alimente la prochaine vague de finance décentralisée (DeFi) et d'applications web3. Son adoption croissante ne fait pas seulement progresser la dynamique des prix, mais augmente également la demande de méthodes de gains diversifiées.
Pendant ce temps, XRP continue de gagner du terrain institutionnel avec l'expansion de Ripple dans les réseaux de règlement transfrontaliers. Connu pour sa vitesse de transaction ultra-rapide et ses frais minimes, XRP consolide son rôle d'actif de référence pour l'infrastructure de paiement mondiale.
À la lumière de ces développements, l'attention se tourne vers des solutions génératrices de revenus comme Quid Miner, une plateforme enregistrée au Royaume-Uni fondée en 2010, offrant un accès transparent aux revenus crypto via le Cloud Mining mobile.
Avec des opérations conformes aux réglementations dans plus de 180 pays, Quid Miner permet aux utilisateurs de gagner passivement du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum et du XRP, sans nécessiter de trading ou de configuration technique.
La plateforme mobile-first de Quid Miner permet aux utilisateurs de commencer à miner les principales cryptomonnaies en quelques minutes. Compatible avec iOS et Android, l'application utilise des algorithmes d'IA intelligents et une infrastructure de centre de données verte pour optimiser l'efficacité énergétique et le potentiel de rendement.
Les utilisateurs peuvent simplement s'inscrire, choisir un plan de mining et suivre leurs revenus en temps réel, sans équipement de mining ni connaissances techniques approfondies.
Quid Miner élimine les barrières du mining traditionnel. Avec seulement un smartphone et une connexion internet, les utilisateurs de plus de 180 pays peuvent accéder au mining sans avoir besoin de matériel physique ou de connaissances techniques approfondies.
L'application, disponible sur iOS et Android, dispose d'un moteur piloté par l'IA qui optimise l'efficacité du mining à travers plusieurs pools. Les utilisateurs peuvent surveiller leurs revenus, gérer leurs plans actifs et réinvestir facilement, le tout depuis une interface élégante et conviviale.
1. Choisissez Quid Miner – Commencez avec un plan gratuit de 15 $ et gagnez 0,60 $ de revenu passif quotidien.
2. Créez un compte – Inscrivez-vous avec un e-mail et accédez instantanément au tableau de bord.
3. Choisissez un contrat – Sélectionnez parmi des plans de mining flexibles adaptés à différents budgets et objectifs.
Les différents contrats ont des hashrates, des montants d'investissement, des cycles et des rendements différents. Pour en savoir plus sur les contrats, visitez la page des contrats sur le site officiel.
Quid Miner reflète un paysage crypto en évolution, où l'accessibilité, l'automatisation et la durabilité occupent le devant de la scène. Avec un historique éprouvé depuis 2010 et une interface mobile intuitive, la plateforme permet aux utilisateurs de gagner grâce aux actifs numériques sans complexité. Il ne s'agit pas seulement de détenir des cryptomonnaies, mais de les mettre au travail.
Divulgation des risques : Ce contenu est fourni par un tiers. Ni crypto.news ni l'auteur de cet article n'approuvent aucun produit mentionné sur cette page. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action liée à l'entreprise.