7 graphiques révèlent l'état actuel de la DeFi : Fluid mène la guerre des DEX, et USDe réécrit le paysage des stablecoins

Par The DeFi Investor

Compilé par Tim, PANews

2025 a été jusqu'à présent une année très favorable pour la DeFi.

Notre environnement réglementaire est passé d'une position hostile sous la SEC de Gary Gensler au paysage favorable aux cryptomonnaies que nous connaissons aujourd'hui, et selon presque tous les indicateurs, l'adoption de la DeFi est en hausse.

J'ai donc pensé qu'il était temps d'examiner de plus près ces sept graphiques sur l'état de la DeFi.

Le volume de transactions des échanges décentralisés vers les échanges centralisés atteint de nouveaux sommets

Source: The Block

Bien que les progrès soient lents, la tendance est claire : les échanges décentralisés érodent continuellement la part de marché des échanges centralisés.

En juin 2022, les DEX perpétuels ne détenaient que 0,98 % de part de marché dans le secteur des dérivés. Trois ans plus tard, ce chiffre avait été multiplié par 11.

Fluid est le DEX à la croissance la plus rapide

Source: DeFiLlama

Il est rapporté que moins d'un an après le lancement de Fluid, son volume de trading quotidien a dépassé celui d'Uniswap, le DEX leader sur Ethereum.

Fluid DEX V2 est sur le point d'être lancé, et je ne serais pas surpris si Fluid finit par remporter la guerre des DEX sur Ethereum.

En termes d'efficacité du capital, V2 devrait être bien supérieur à V1.

Les stablecoins rémunérateurs ont dominé la liste des afflux de capitaux pour la première fois

Source: Artemis

Récemment, le stablecoin USDe d'Ethena a dépassé pour la première fois les deux principaux stablecoins USDT et USDC en termes d'afflux net sur deux semaines.

Pourquoi ce changement est-il si important ?

USDT et USDC dominent depuis longtemps le marché dans le secteur des stablecoins, mais des solutions crypto-natives émergent maintenant pour défier leur domination.

Ma prédiction est que Resolv, Ethena et Falcon Finance continueront de croître de façon exponentielle dans les mois à venir.

Les ETFs sur indice Ethereum performent bien, mais le rallye ralentit

Source: Coinglass

Après plusieurs semaines de records d'afflux quotidiens, l'ETF spot Ethereum a récemment enregistré la plus importante sortie de fonds en une seule journée.

La raison pourrait être que certains géants financiers traditionnels ont déjà pris leurs bénéfices.

Cependant, si nous adoptons une vision macro, les deux derniers mois ont été la meilleure période de performance pour les ETFs spot Ethereum à ce jour.

La DeFi se rapproche de la part d'attention de l'IA

Source: Kaito

Depuis plus d'un an maintenant, l'IA domine en termes de part d'attention.

Mais cette situation est en train de changer. Au cours des derniers mois, l'attention portée à la DeFi a plus que triplé. En même temps, l'attention portée aux Memes Coins a considérablement diminué.

Les fondamentaux redeviennent importants.

Les projets avec des plans de rachat de tokens surperformeront en 2025

Source: Dexu AI

Cela marque le début de la préférence du marché pour les tokens avec des fondamentaux solides. Les sous-catégories de protocoles qui ont effectué des rachats de tokens comprennent Hyperliquid, PumpFun, Maple, EtherFi, Kaito, AAVE et d'autres projets.

Les réserves de BTC des échanges continuent de diminuer

Source: Crypto Quant

Depuis février 2024 (peu après le lancement des premiers ETFs spot Bitcoin aux États-Unis), les réserves de BTC des échanges ont continué à diminuer, une tendance qui est exactement à l'opposé du marché haussier précédent.

Durant ce cycle, l'afflux de fonds dans les ETFs Bitcoin et la demande d'achat générée par les sociétés de réserve d'actifs crypto ont eu un impact positif énorme sur les prix du BTC.

En résumé, ce sont tous les graphiques de données à présenter dans ce numéro.