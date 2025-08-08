PeckShield : Le compte officiel X de CrediX a été désactivé. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 17:56 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon un avertissement de PeckShield, le compte X officiel (@CrediX_fi) du protocole de marché monétaire CrediX a été annulé. Auparavant, CrediX a subi un incident de sécurité, entraînant une perte d'environ 4,5 millions de dollars américains.