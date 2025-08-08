Huaxing Capital répond aux commentaires de Bao Fan : Il a démissionné de tous ses postes en février 2024 Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 17:40 Partager

PANews a rapporté le 8 août que Huaxing Capital a déclaré que M. Bao Fan a officiellement démissionné de ses postes de Directeur Exécutif, Président du Conseil d'Administration, PDG, et de tous les postes connexes le 2 février 2024, et ne sera plus impliqué dans la gestion quotidienne et les opérations du groupe. Huaxing Capital a refusé de commenter sa vie personnelle, invoquant des questions privées.