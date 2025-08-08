Oride complète la première phase d'émission de RWA

PANews a rapporté le 8 août qu'Oride a annoncé avoir réussi sa première émission de RWA (Real-World Assets) de hashrate (taux de hachage), représentant des dizaines de millions de RMB. Cette émission permettra de mettre les actifs de hashrate sur la blockchain sous forme de RWA, et les dépôts réglementaires ont été complétés pour les actifs concernés. Oride a déclaré que cette initiative vise à promouvoir l'intégration des actifs de hashrate avec la technologie blockchain, offrant à l'industrie de nouvelles méthodes de gestion d'actifs et de circulation.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.