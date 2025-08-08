Oride complète la première phase d'émission de RWA Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 19:18 Partager

PANews a rapporté le 8 août qu'Oride a annoncé avoir réussi sa première émission de RWA (Real-World Assets) de hashrate (taux de hachage), représentant des dizaines de millions de RMB. Cette émission permettra de mettre les actifs de hashrate sur la blockchain sous forme de RWA, et les dépôts réglementaires ont été complétés pour les actifs concernés. Oride a déclaré que cette initiative vise à promouvoir l'intégration des actifs de hashrate avec la technologie blockchain, offrant à l'industrie de nouvelles méthodes de gestion d'actifs et de circulation.

