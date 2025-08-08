Le volume quotidien de transactions d'Ethereum a atteint un nouveau sommet historique de 1,74 million Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 20:16 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon The Block, le volume quotidien de transactions d'Ethereum a dépassé 1,74 million le 5 août, un nouveau sommet historique, surpassant le pic de 2021. Le volume total mensuel de transactions en juillet a atteint 46,67 millions, et le nombre d'adresses actives a augmenté à 683 500. Cette croissance a été stimulée par l'augmentation de la limite de gaz des blocs Ethereum à 45 millions, les stablecoins et les stratégies de trésorerie ETH étant les principaux moteurs. Les analystes de Presto Research ont déclaré que l'augmentation de l'activité DeFi et la demande de stratégies générant du rendement ont stimulé les transactions sur la blockchain. Le CIO de Kronos Research a noté que l'avancement de la réglementation américaine et les afflux de capitaux institutionnels ont également alimenté la popularité d'Ethereum. La valeur totale des avoirs en ETH des entreprises publiques a dépassé 7,5 milliards de dollars.