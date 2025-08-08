Jinyong Investment a révélé qu'elle détient actuellement 527,2 Ethereum, avec un coût moyen de 3 714,91 $.

PANews a rapporté le 8 août que Jinyong Investment (01328.HK) a annoncé qu'à la date de cette annonce, le groupe détenait 527,2048 Ethereum, avec un coût total d'environ 1,9585 millions de dollars américains, et le coût moyen d'un seul Ethereum était de 3 714,91 dollars américains.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.