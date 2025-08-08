Jinyong Investment a révélé qu'elle détient actuellement 527,2 Ethereum, avec un coût moyen de 3 714,91 $. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 19:37 Partager

PANews a rapporté le 8 août que Jinyong Investment (01328.HK) a annoncé qu'à la date de cette annonce, le groupe détenait 527,2048 Ethereum, avec un coût total d'environ 1,9585 millions de dollars américains, et le coût moyen d'un seul Ethereum était de 3 714,91 dollars américains.