401k crypto Trump : Voici ce que les décrets de Trump prévoient pour les cryptomonnaies

L'ordre surnommé "401k crypto Trump" a fait augmenter le marché des cryptomonnaies de 2,7%, car le projet de loi permettrait aux comptes de retraite d'investir dans des actifs numériques aux côtés d'autres types tels que l'immobilier et le capital-investissement.

Aperçu "401k crypto Trump" a permis d'ajouter les cryptomonnaies et autres actifs numériques aux comptes de retraite américains.

Le décret du président Trump pourrait débloquer une partie des près de 9 billions de dollars investis par les citoyens américains, injectant des capitaux à long terme dans le marché

Bien que le décret soit encore récent, il a réussi à stimuler la capitalisation boursière globale des cryptomonnaies de 2,7%

Le 7 août, le président Donald Trump a signé un décret qui permettrait d'inclure des actifs alternatifs tels que le capital-investissement, les cryptomonnaies et l'immobilier dans le compte de retraite standard 401(k).

Un compte de retraite 401(k) est un plan d'épargne-retraite fiscalement avantageux offert par les employeurs aux États-Unis. Habituellement, les employés peuvent choisir de faire déposer automatiquement une partie de leur salaire sur ce compte. Cet argent est ensuite investi dans des produits comme des fonds communs de placement, des actions ou des obligations.

Avec les nouveaux décrets de Trump, les employés sont désormais autorisés à choisir d'investir leurs fonds de retraite dans les cryptomonnaies et d'autres actifs alternatifs comme le capital-investissement et l'immobilier. Le décret est conçu pour faciliter aux citoyens américains l'investissement de leurs fonds de pension dans les cryptomonnaies plutôt que dans les seules actions et obligations.

"Mon administration allégera les charges réglementaires et les risques de litiges qui empêchent les comptes de retraite des travailleurs américains d'obtenir les rendements concurrentiels et la diversification d'actifs nécessaires pour assurer une retraite digne et confortable", a déclaré Trump dans le décret maintenant surnommé "401k crypto Trump" dans les termes de recherche en ligne.

Le décret a ordonné à la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, au Département du Travail et au Trésor de mettre à jour leurs règles pour permettre aux investisseurs d'ajouter des actifs alternatifs à leurs portefeuilles de fonds de pension.

Cette mesure réglementaire ouvre la porte à un important pool de capitaux qui pourrait être injecté dans le marché des cryptomonnaies. Selon les données de l'Investment Company Institute, au troisième trimestre de 2024, les citoyens américains avaient investi au total près de 9 billions de dollars dans leurs 401(k).

Les entrées à grande échelle provenant des comptes de retraite apporteraient des capitaux substantiels à long terme, améliorant la liquidité des principales cryptomonnaies. Cela pourrait conduire à un marché des cryptomonnaies plus stable et à davantage de gains en capital provenant de personnes investissant leurs fonds de pension dans les cryptomonnaies.

De plus, l'inclusion des cryptomonnaies dans les portefeuilles de retraite légitimerait les actifs numériques aux yeux du public et de la finance traditionnelle. Cette reconnaissance institutionnelle pourrait accélérer l'adoption par le grand public, encourageant davantage de conseillers financiers et de fonds de pension à allouer des portions de leurs fonds aux cryptomonnaies.

L'impact de "401k crypto Trump" sur le marché des cryptomonnaies

Bien que la nouvelle du décret de Trump soit encore très récente, elle a déjà insufflé une nouvelle confiance chez les traders sur le marché des cryptomonnaies. Peu après que la nouvelle a commencé à faire tendance, avec des gens recherchant frénétiquement '401k crypto Trump', la capitalisation boursière globale des cryptomonnaies a augmenté de 2,7%.

La capitalisation boursière, stimulée par les gains récents des principaux tokens comme Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Ripple (XRP), a atteint près de 4 billions de dollars en seulement quelques heures.

Au moment de la publication, Bitcoin seul a connu un bond de 1,7%. La plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière a atteint un pic quotidien de 117 596 $, se rapprochant de son jalon de 120 000 $. Elle s'échange actuellement à 116 549 $, soit à seulement 4,3% de son sommet historique de 122 838 $.

D'autre part, Ethereum a également enregistré des gains importants. Le "401k crypto Trump" a donné un coup de pouce au token, qui a augmenté de 4,7% au cours des dernières 24 heures de trading et de 3,1% au cours de la dernière heure seulement. Sa capitalisation boursière a également bénéficié d'une hausse de 4,62%, atteignant 38,4 milliards de dollars.

Pour le moment, ETH s'échange à 3 896 $, ayant atteint un pic quotidien de 3 952 $ alors qu'il se rapproche du plafond de 4 000 $.

Pendant ce temps, XRP a reçu un coup de pouce de 11,41% grâce aux décrets de Trump. Le token s'échange actuellement à 3,34 $, à seulement 3 cents de son plus haut quotidien. Au cours de la semaine dernière, le token a connu une augmentation de 12%.