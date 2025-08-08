Sam Altman : OpenAI utilise davantage de données synthétiques pour entraîner GPT-5 Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 20:20 Partager

PANews a rapporté le 8 août que le fondateur d'OpenAI Sam Altman : OpenAI a utilisé davantage de données synthétiques pour entraîner GPT-5.

