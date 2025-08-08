Incrypted et l'équipe du projet Runner Bot ont conclu un partenariat

Runner Bot est désormais disponible pour tous les utilisateurs avec un Abonnement Incrypted Plus.

C'est un outil analytique pour sélectionner des projets prometteurs.

Les membres de notre communauté peuvent l'utiliser gratuitement.

Incrypted Cryptomedia s'est associé à l'équipe de Runner Bot, un outil d'analyse sur l'Écosystème Solana. Les abonnés d'Incrypted Plus peuvent déjà tester ses fonctionnalités gratuitement.

Runner Bot offre aux traders de nombreux avantages, notamment :

des analyses détaillées sur les tokens dans l'Écosystème Solana. Pour obtenir des informations, il vous suffit d'envoyer une demande sous la forme de son contrat ;

des signaux de trading sur les Memes Coins que le bot considère comme prometteurs ;

des mises à jour sur les projets déjà lancés, par exemple, lorsqu'un certain niveau de prix est atteint ;

le trading via l'interface, qui vous permet de réagir plus rapidement aux signaux, et bien plus encore.

Runner Bot est un outil visant à simplifier les décisions de trading. Il permet d'automatiser et de systématiser la collecte d'informations, ainsi que de simplifier le traitement des signaux.

L'outil est principalement utile pour analyser les tokens, principalement les Memes Coins. Il peut fournir des analyses détaillées sur :

le prix, le Volume des tradings, le Nombre de transactions et l'« âge » de l'actif ;

la structure des portefeuilles des 30 plus grands détenteurs de tokens ;

une base de données d'adresses de leaders d'opinion, d'experts, d'influenceurs ;

des informations sur le développeur d'un projet particulier, y compris ses versions précédentes, leurs performances sur le marché, etc.

En plus de Runner Bot, l'écosystème du projet comprend également la solution Runner Signals Channels. Cet outil permet d'analyser des milliers de memcoins sur les plateformes pump.fun et letsbonk.fun, en sélectionnant ceux qui ont le potentiel de croissance significative à l'avenir.

Runner Signals Channels surveille et analyse les actifs en détail avant et après la migration vers un échange, éliminant jusqu'à 90% des projets suspects en fonction des facteurs comportementaux et de leur distribution.

Vous pouvez en savoir plus sur le projet sur le portail GitBook. Il convient de noter que les membres de la communauté MEMEcrypted ont déjà eu l'occasion de constater l'efficacité de ces services. Certains cas montrent une augmentation de milliers de pourcentages.

Notez que Runner Bot est disponible gratuitement pour les abonnés d'Incrypted Plus. Il s'agit d'une communauté fermée où nous partageons des guides exclusifs, des insights et des documents sur divers sujets.

Si vous souhaitez faire partie de cette communauté, nous vous recommandons de vous abonner au canal Waiting Room. Ses membres seront les premiers à connaître le nouveau set, ainsi qu'à avoir accès à certains contenus précédemment fermés.