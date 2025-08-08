Vitalik : L'intention originale de Visa était similaire au concept de DAO, et elle est maintenant considérée comme une institution centralisée Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 19:42 Partager

PANews a rapporté le 8 août que Vitalik Buterin a noté dans un post que Visa a été fondée à l'origine sur le principe de décentralisation, avec des intentions originales très similaires aux DAO modernes (Organisations Autonomes Décentralisées), mais que Visa est maintenant considérée par beaucoup comme une institution "extractrice de valeur" ou "oppressive". Vitalik estime que cette transformation fournit d'importantes leçons pour la gouvernance et le développement du Web3 et des réseaux crypto. La discussion a également abordé le concept d'"Organisation Chaordique" proposé par le fondateur de Visa, Dee Hock, soulignant que Visa était un exemple pionnier de gouvernance et de propriété décentralisées, digne de réflexion et d'apprentissage pour l'industrie crypto.

