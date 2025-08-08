Les courtiers perdent des clients en ignorant les cryptomonnaies | Opinion

Divulgation : Les opinions et points de vue exprimés ici appartiennent uniquement à l'auteur et ne représentent pas les opinions et points de vue de la rédaction de crypto.news.

Alors que les crypto-monnaies sortent de l'ombre, les clients des courtiers s'intéressent plus que jamais aux investissements crypto — presque tous les conseillers financiers interrogés rapportent que les clients posent des questions sur les investissements en crypto-monnaies. Parmi les investisseurs fortunés, en particulier les personnes à forte valeur nette, cet intérêt est encore plus marqué — en moyenne, ils placent déjà environ 15 % de leurs portefeuilles dans des actifs alternatifs comme les crypto-monnaies.

Aperçu La plupart des courtiers manquent leur cible concernant les crypto — seulement 35 % offrent un accès direct, malgré une technologie, une infrastructure et des réglementations suffisamment matures pour soutenir une participation sécurisée et conforme.

Proposer uniquement des ETFs n'est pas suffisant ; cela supprime les avantages fondamentaux des crypto comme le trading 7×24, le staking, l'auto-garde et la diversification, limitant les clients à une exposition passive et incomplète.

La demande évolue rapidement, surtout parmi les investisseurs fortunés qui attendent désormais des outils de qualité institutionnelle, des portefeuilles diversifiés et des stratégies fiscalement avantageuses, et beaucoup sortent des canaux traditionnels pour les obtenir.

Les courtiers qui ignorent les crypto risquent de perdre leur pertinence — comme avec les actions technologiques dans les années 2000, l'adoption précoce par les plus riches signale un changement qui va bientôt remodeler les attentes financières traditionnelles.

Pourtant, étonnamment, de nombreux courtiers continuent de traiter les crypto comme une activité spéculative, les utilisant rarement au-delà des enveloppes ETF. Seulement 35 % d'entre eux offrent actuellement un accès direct aux crypto, mais c'est un échec stratégique pour les 65 % restants...

La distribution est la seule pièce manquante

Certains pourraient penser que les courtiers hésitent parce que la technologie n'est pas encore prête, ce qui est faux. Les systèmes pour trader et détenir des crypto sont déjà en place. En fait, les outils d'aujourd'hui sont plus sûrs et plus avancés que jamais.

Les plateformes crypto de confiance suivent des protocoles de sécurité stricts qui vont au-delà des normes traditionnelles. Cela inclut des dépositaires réglementés — des fournisseurs de stockage sécurisé encore mieux protégés que les banques avec un chiffrement multicouche. De plus, ils disposent de polices d'assurance qui couvrent presque tous les risques, y compris les risques cyber.

Il existe également des systèmes de trading avancés conçus spécialement pour les grandes institutions. Ces systèmes peuvent exécuter des ordres très rapidement, utiliser une technologie intelligente pour trouver les meilleurs prix sur différentes blockchains, et se connecter à de grandes sources de liquidité de crypto-monnaies pour améliorer les options de trading. Ils fournissent une gestion des risques en temps réel, et récemment, ils ont même commencé à utiliser l'IA pour suivre les activités inhabituelles et ajuster les limites. Donc, tout semble être prêt et n'attend plus que d'être mis en place par les courtiers également.

La partie juridique ne tarde pas non plus. Les réglementations crypto se développent rapidement maintenant, car le sujet a reçu beaucoup d'attention au niveau étatique. Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà créé des lois distinctes pour les crypto-monnaies — l'Europe a adopté le règlement sur les marchés de crypto-actifs et a sorti les crypto-actifs du coin exotique, et les États-Unis ont également franchi une étape importante en signant une loi crypto importante, le GENIUS Act.

En même temps, il est important de comprendre que ces lois sont à un stade précoce de développement, il peut donc y avoir des lacunes. Cependant, il n'est pas nécessaire de prendre cela négativement ; au contraire, toute amélioration de l'environnement devrait être perçue comme une opportunité de gagner un avantage concurrentiel.

L'accès ETF n'est pas un accès complet

Une autre déclaration courante des courtiers est qu'ils offrent réellement des crypto. En fait, ce qu'ils vendent, ce sont des investissements en Bitcoin via des ETFs. Cependant, ils oublient souvent que cette approche détourne de l'essence même de l'investissement crypto.

Bien que les ETFs soient vraiment pratiques pour la modélisation de portefeuille, ils suppriment de nombreuses caractéristiques uniques de la crypto-monnaie : pas de trading constant à tout moment de la journée, pas de possibilité de participer au staking, et il est impossible de déplacer des actifs vers la blockchain ou d'essayer de nouveaux réseaux indépendamment.

Ainsi, investir via des ETFs est la méthode de propriété la plus passive et "floue", qui ne donne pas aux investisseurs un contrôle total sur leurs crypto. Les propriétaires de tels ETFs ne deviennent pas les véritables propriétaires de la crypto-monnaie, et privent le détenteur de la possibilité de diversifier le portefeuille. Si, auparavant, les crypto étaient considérées comme trop volatiles, elles sont maintenant un excellent outil non seulement pour la diversification mais aussi pour recevoir un revenu supplémentaire : environ 70 % des portefeuilles incluant des crypto-monnaies ont surpassé ceux qui n'en avaient pas en termes de Ratio de Sharpe.

Le marché avance

Le marché des crypto-monnaies attire les investisseurs si rapidement que même les ex-sceptiques montent à bord. Selon Goldman Sachs, environ 15 % des family offices (traditionnellement considérés comme conservateurs) ont déjà une certaine exposition aux crypto-actifs, et plus de la moitié envisagent d'entrer sur le marché dans un avenir proche. \

À mesure que l'intérêt grandit, les investisseurs commencent à dépasser les applications de trading de base. Ils veulent plus de fonctionnalités, surtout ceux qui ont de nombreux chiffres sur leurs comptes bancaires, car gérer un portefeuille crypto de plusieurs millions de dollars via une application mobile ne semble plus professionnel.

Ce qui se passe en pratique est une évolution notable de la demande, car les investisseurs ne se limitent plus à l'achat de Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) — il y a un besoin de variété et d'un niveau de support institutionnel, tout comme les riches en obtiennent pour les actions ou les obligations.

Leurs intérêts couvrent une gamme plus large d'actifs : des tokens à moyenne capitalisation et des stablecoins aux projets DeFi, et même de nouveaux domaines comme les tokens liés à l'IA. Avec une telle expansion du portefeuille, les exigences augmentent également — ils veulent avoir des outils de gestion des risques au même niveau que le secteur financier traditionnel. De plus, les gros clients attendent une planification fiscale réfléchie et des rapports de rentabilité précis.

La partie la plus intéressante ici est que si les investisseurs riches ne peuvent pas obtenir ce dont ils ont besoin de leurs conseillers ou courtiers, ils n'attendent pas. Déjà, 42 % des clients fortunés britanniques disent qu'ils prévoient d'investir dans les crypto en dehors de leurs relations financières régulières avec leurs courtiers. C'est un message clair pour les gestionnaires financiers : vous vous adaptez ou vous partez.

Ignorer les crypto signifie perdre des clients

Qu'on le veuille ou non, l'histoire financière a toujours montré que les préférences des riches façonnent la direction de toute l'industrie. Ce qui commence avec les multimillionnaires devient rapidement la nouvelle norme pour tout le monde. Le même cas s'est produit avec les actions technologiques au début des années 2000, et maintenant elles font partie de nombreux portefeuilles.

Aujourd'hui, les crypto suivent la même voie. Les courtiers qui s'adaptent maintenant gagneront une fidélité à long terme. Ceux qui continuent à résister verront leurs clients les quitter.