L'Intelligence Apple sera mise à niveau pour prendre en charge le modèle GPT-5 le mois prochain Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 20:14

PANews a rapporté le 8 août que, selon 9to5Mac, OpenAI a lancé aujourd'hui son dernier modèle GPT-5. Apple Intelligence intégrera le modèle avec les mises à jour système iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe 26. Les utilisateurs pourront choisir d'accéder à ChatGPT via Siri, des outils d'écriture et des fonctionnalités d'intelligence visuelle, prenant en charge la génération de texte et d'images ainsi que la reconnaissance par caméra. Apple a déclaré que les mesures de protection de la vie privée comprennent la dissimulation des adresses IP et la non-sauvegarde du contenu des requêtes. Si les utilisateurs se connectent à un Compte Apple, la politique de données d'OpenAI s'appliquera. La nouvelle version ouvrira également le modèle de base aux développeurs et ajoutera de nouvelles fonctionnalités telles que la traduction en temps réel et l'intelligence visuelle.