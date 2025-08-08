La fondation ETH promet 1 million de dollars pour Roman Storm de Tornado Cash après le verdict de culpabilité

La Fondation Ethereum redouble son soutien à Roman Storm, le développeur de Tornado Cash qui risque désormais la prison après une condamnation partielle devant un tribunal fédéral.

Aperçu La Fondation Ethereum s'est engagée à soutenir financièrement la défense juridique de Roman Storm.

Storm a récemment été reconnu coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Dans un post X du 7 août, le compte d'aide juridique soutenant Storm a révélé que la Fondation Ethereum s'est engagée à égaler jusqu'à 500 000 $ de dons pour sa défense juridique.

Peu après, la co-directrice exécutive de la fondation, Hsiao-Wei Wang, a ajouté que la fondation égalerait 500 000 $ supplémentaires, portant le total promis à 1 million de dollars.

Ces dons s'ajoutent aux contributions précédentes des dernières années. La Fondation Ethereum a été l'un des plus fervents défenseurs de Tornado Cash et de ses cofondateurs tout au long de la longue affaire du DOJ, soutenant à plusieurs reprises que les développeurs ne devraient pas être poursuivis pour l'utilisation abusive de leur code par des acteurs malveillants.

Tornado Cash et ses problèmes juridiques

Tornado Cash est un protocole de confidentialité décentralisé construit sur Ethereum, qui utilise des smart contracts pour briser le lien on-chain entre l'expéditeur et le destinataire, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions privées sans dépendre d'une partie centrale. Le projet a été lancé en 2019 et fonctionne entièrement sur un code open-source, sans contrôles administratifs ni intermédiaires.

Mais en 2022, les autorités américaines ont déposé une longue liste d'accusations contre le projet, alléguant qu'il facilitait des millions de transactions illégales et de blanchiment d'argent.

Tornado Cash n'est pas le seul outil axé sur la confidentialité des crypto-monnaies. Des projets comme Monero (XMR) et Zcash (ZEC) utilisent également des outils similaires axés sur la confidentialité pour anonymiser les transactions. Monero utilise des adresses furtives et des signatures en anneau pour garder les expéditeurs et les destinataires cachés par défaut, tandis que Zcash offre une confidentialité optionnelle en utilisant des preuves à divulgation nulle de connaissance.

Ce qui rend le protocole différent est son fonctionnement complètement autonome, ce qui, selon les procureurs, en a fait le choix privilégié parmi les entités sanctionnées comme le groupe Lazarus de Corée du Nord. Selon le DOJ, plus de 7 milliards de dollars de fonds illégaux ont été blanchis via Tornado Cash par des pirates informatiques nord-coréens.

La bataille juridique d'un an a culminé dans un procès, où Storm a récemment été reconnu coupable de l'une des accusations portées contre lui.

Le procès de Roman Storm se termine par une condamnation partielle

Storm a récemment été reconnu coupable par un jury de Manhattan d'avoir exploité un transmetteur d'argent sans licence, à la suite d'un procès de plusieurs semaines dans son affaire avec le Département de Justice des États-Unis.

Bien que condamnable, le jugement marque une victoire partielle pour le cofondateur. Le jury n'a pas réussi à le condamner pour les accusations plus graves de blanchiment d'argent et de violations de sanctions, que les procureurs réclamaient en se basant sur des allégations selon lesquelles Storm aurait sciemment aidé le groupe Lazarus de Corée du Nord à blanchir des fonds via Tornado Cash.

Les jurés n'ont pas été convaincus que le simple fait d'écrire et de déployer du code open-source constituait une conspiration criminelle, portant un coup à la tentative du DOJ d'obtenir une peine pouvant aller jusqu'à 45 ans de prison.

Pour l'instant, Storm reste libre sous caution alors qu'il se prépare à faire appel. Cependant, le DOJ a laissé la porte ouverte pour le rejuger sur les chefs d'accusation non résolus, et il reste à voir si le cofondateur parviendra à éviter la prison à long terme.

Pendant ce temps, le co-développeur de Storm, Alexey Pertsev, a été reconnu coupable d'accusations similaires l'année dernière et condamné à 64 mois de prison aux Pays-Bas. Pertsev a été libéré plus tôt cette année, bien qu'il reste sous surveillance. Le troisième cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov, est également accusé mais reste en fuite.

Storm et ses co-développeurs ont souvent réitéré leur innocence, affirmant que le protocole a été conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs, et qu'une fois déployé, il fonctionnait de manière autonome et hors de leur contrôle.

Des voix importantes de la communauté crypto, y compris le cofondateur d'Ethereum Vitalik Buterin, ont fait écho à cette position. En tant que défenseur de longue date de la confidentialité numérique, Buterin a défendu le droit de l'équipe à créer des outils open-source sans crainte de poursuites.

"La confidentialité est normale, et écrire du code n'est pas un crime", a souvent déclaré le cofondateur d'Ethereum, soulignant que la première étape pour l'accepter est "d'envoyer un signal clair aux développeurs que ce travail important est bienvenu."