La Fondation Ethereum soutient le développeur de Tornado Cash avec un fonds de défense juridique de 500 000 $

La Fondation Ethereum a une fois de plus apporté son soutien au développeur de Tornado Cash, Roman Storm, en promettant 500 000 $ de dons pour financer la défense juridique du développeur de protocole de confidentialité. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que le cofondateur de Tornado Cash a été reconnu coupable de l'une des trois accusations fédérales, que les experts juridiques avertissent pourrait créer un dangereux précédent pour la criminalisation du développement open-source. La confidentialité est normale, et écrire du code n'est pas un crime. https://t.co/BD55K5GDW3 — Ethereum (@ethereum) 7 août 2025 Dans une annonce du 7 août, Hsiao-Wei Wang, co-directeur exécutif de la Fondation Ethereum, a révélé les détails du don et a appelé la communauté crypto au sens large à contribuer au fonds de défense juridique du développeur de Tornado Cash. Soutien de la Fondation Ethereum Objectif ambitieux de 7 millions de dollars de dons alors que Storm risque 5 ans de prison Selon le tracker de dons "freeromanstorm", la Fondation Ethereum n'a contribué qu'à hauteur de 2% de l'objectif de 500 000 $, tandis que le soutien total au fonds juridique reçu par le développeur de Tornado Cash dépasse actuellement 4,7 millions de dollars, soit encore 31% de moins que l'objectif ambitieux de 7 millions de dollars. Source : Free Roman Storm Soutenant la cause de Roman Storm, Wang a souligné que "La confidentialité est normale, et écrire du code n'est pas un crime." Storm lui-même a activement sollicité des contributions publiques à son fonds de défense juridique. Un post X du 26 juillet du développeur de Tornado Cash indiquait urgemment : "Nous manquons de temps — les frais juridiques s'accumulent rapidement, et nous avons besoin de votre aide de toute urgence." L'urgence juridique actuelle et l'appel aux dons surviennent alors qu'un jury de Manhattan a reconnu Storm coupable, le 6 août, de complot visant à exploiter un transmetteur d'argent sans licence. Les sept points à retenir du Coin Center sur le verdict Storm : ▪️ 1. La seule condamnation—transmission d'argent sans licence (18 U.S.C. § 1960)—repose principalement sur l'interprétation juridique/réglementaire ("est-ce que cela compte comme transmission d'argent ?"), et non sur les conclusions factuelles du jury. ▪️ 2. Le tribunal, au... — Peter Van Valkenburgh (@valkenburgh) 6 août 2025 Cependant, les jurés sont restés dans l'impasse concernant des accusations distinctes de complot pour blanchiment d'argent et d'évasion de sanctions après quatre jours de délibération. En vertu de la section 1960 du Code des États-Unis, Storm a été reconnu coupable d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence, qui stipule que quiconque "sciemment conduit, contrôle, gère, supervise, dirige ou possède tout ou partie d'une entreprise de transmission d'argent sans licence, sera condamné à une amende en vertu de ce titre ou emprisonné pour une durée maximale de 5 ans, ou les deux." L'organisation d'aide juridique Free Pertsev & Storm a souligné l'urgence d'un financement continu, confirmant que Storm "risque jusqu'à 5 ans de prison s'il ne gagne pas l'appel, et potentiellement des décennies si le gouvernement décide de rejuger les chefs d'accusation 1 et 3." Les chefs d'accusation 1 et 3, qui restent dans l'impasse juridique, comprennent des accusations de complot pour blanchiment d'argent et de complot pour violation des sanctions américaines, respectivement. Roman a été reconnu coupable du chef d'accusation 2 de complot pour exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence (peine maximale de 5 ans de prison). Voici un bon fil par @valkenburgh sur cette accusation + pourquoi cela n'a aucun sens : https://t.co/GlyEj9kPyy — Free Pertsev & Storm (@FreeAlexeyRoman) 6 août 2025 L'organisation a noté que l'issue de cette affaire "établira un précédent majeur pour les développeurs du monde entier." "Triste jour pour la DeFi" : Les avocats spécialisés en crypto et la communauté se mobilisent pour soutenir les développeurs de Tornado Cash La communauté crypto a largement critiqué l'injustice de l'affaire Storm. Le 6 août, l'avocat spécialisé en crypto Jake Chervinsky a qualifié le récent verdict de "triste jour pour la DeFi", arguant que "le gouvernement n'aurait jamais dû porter cette affaire." Il a soutenu que la Section 1960 ne devrait pas s'appliquer aux développeurs de protocoles non-dépositaires qui n'ont pas de contrôle sur les fonds des utilisateurs. Le gouvernement n'aurait jamais dû porter cette affaire. La Section 1960 ne devrait pas s'appliquer au développeur d'un protocole non-dépositaire qui n'a pas de contrôle sur les fonds des utilisateurs. Cette affaire devrait faire l'objet d'un appel. Espérons que le Second Circuit corrigera cette (et de nombreuses autres) erreurs dans l'affaire. — Jake Chervinsky (@jchervinsky) 6 août 2025 Chervinsky a exhorté à ce que l'affaire se poursuive en appel, exprimant l'espoir que "le Second Circuit corrigera cette (et de nombreuses autres) erreurs." Les difficultés juridiques de Storm découlent de son rôle dans le développement de Tornado Cash, un mixeur de cryptomonnaies qui permet aux utilisateurs d'obscurcir les historiques de transactions en regroupant des fonds avec d'autres utilisateurs. Le Département du Trésor américain a sanctionné le protocole en août 2022, alléguant que 7 milliards de dollars avaient été blanchis via la plateforme depuis 2019, y compris une utilisation fréquente par les pirates du groupe Lazarus de Corée du Nord. Les procureurs fédéraux ont décrit Storm comme quelqu'un qui a profité de "cacher de l'argent sale pour des criminels." En même temps, son équipe de défense a soutenu que Tornado Cash a été conçu comme un outil de confidentialité pour les utilisateurs légitimes, et non spécifiquement pour des activités illicites. Storm a été inculpé de ces accusations et de violations de sanctions aux côtés du cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov, et d'Alexey Pertsev, un autre développeur associé à la plateforme de mixage de cryptomonnaies. Les utilisateurs, développeurs et dirigeants de crypto de Tornado Cash continuent de contester les sanctions du Trésor devant les tribunaux, arguant que les contrats intelligents immuables de la plateforme ne devraient pas être soumis aux restrictions de l'OFAC. 👨‍⚖️ Roman Storm, cofondateur de la plateforme de mixage crypto Tornado Cash, exhorte un juge fédéral américain à rejeter toutes les accusations criminelles portées contre lui. #TornadoCash #Storm https://t.co/UR6SpxMSw3 — Cryptonews.com (@cryptonews) 20 décembre 2024 Le 24 mars, le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a exigé un jugement final du tribunal dans l'affaire Tornado, malgré la décision du Département du Trésor américain de retirer le mixeur crypto de la liste. La Fondation Ethereum a une fois de plus apporté son soutien au développeur de Tornado Cash, Roman Storm, en promettant 500 000 $ de dons pour financer la défense juridique du développeur de protocole de confidentialité. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que le cofondateur de Tornado Cash a été reconnu coupable de l'une des trois accusations fédérales, que les experts juridiques avertissent pourrait créer un dangereux précédent pour la criminalisation du développement open-source. La confidentialité est normale, et écrire du code n'est pas un crime. https://t.co/BD55K5GDW3 — Ethereum (@ethereum) 7 août 2025 Dans une annonce du 7 août, Hsiao-Wei Wang, co-directeur exécutif de la Fondation Ethereum, a révélé les détails du don et a appelé la communauté crypto au sens large à contribuer au fonds de défense juridique du développeur de Tornado Cash. Soutien de la Fondation Ethereum Objectif ambitieux de 7 millions de dollars de dons alors que Storm risque 5 ans de prison Selon le tracker de dons "freeromanstorm", la Fondation Ethereum n'a contribué qu'à hauteur de 2% de l'objectif de 500 000 $, tandis que le soutien total au fonds juridique reçu par le développeur de Tornado Cash dépasse actuellement 4,7 millions de dollars, soit encore 31% de moins que l'objectif ambitieux de 7 millions de dollars. Source : Free Roman Storm Soutenant la cause de Roman Storm, Wang a souligné que "La confidentialité est normale, et écrire du code n'est pas un crime." Storm lui-même a activement sollicité des contributions publiques à son fonds de défense juridique. Un post X du 26 juillet du développeur de Tornado Cash indiquait urgemment : "Nous manquons de temps — les frais juridiques s'accumulent rapidement, et nous avons besoin de votre aide de toute urgence." L'urgence juridique actuelle et l'appel aux dons surviennent alors qu'un jury de Manhattan a reconnu Storm coupable, le 6 août, de complot visant à exploiter un transmetteur d'argent sans licence. Les sept points à retenir du Coin Center sur le verdict Storm : ▪️ 1. La seule condamnation—transmission d'argent sans licence (18 U.S.C. § 1960)—repose principalement sur l'interprétation juridique/réglementaire ("est-ce que cela compte comme transmission d'argent ?"), et non sur les conclusions factuelles du jury. ▪️ 2. Le tribunal, au... — Peter Van Valkenburgh (@valkenburgh) 6 août 2025 Cependant, les jurés sont restés dans l'impasse concernant des accusations distinctes de complot pour blanchiment d'argent et d'évasion de sanctions après quatre jours de délibération. En vertu de la section 1960 du Code des États-Unis, Storm a été reconnu coupable d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence, qui stipule que quiconque "sciemment conduit, contrôle, gère, supervise, dirige ou possède tout ou partie d'une entreprise de transmission d'argent sans licence, sera condamné à une amende en vertu de ce titre ou emprisonné pour une durée maximale de 5 ans, ou les deux." L'organisation d'aide juridique Free Pertsev & Storm a souligné l'urgence d'un financement continu, confirmant que Storm "risque jusqu'à 5 ans de prison s'il ne gagne pas l'appel, et potentiellement des décennies si le gouvernement décide de rejuger les chefs d'accusation 1 et 3." Les chefs d'accusation 1 et 3, qui restent dans l'impasse juridique, comprennent des accusations de complot pour blanchiment d'argent et de complot pour violation des sanctions américaines, respectivement. Roman a été reconnu coupable du chef d'accusation 2 de complot pour exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence (peine maximale de 5 ans de prison). Voici un bon fil par @valkenburgh sur cette accusation + pourquoi cela n'a aucun sens : https://t.co/GlyEj9kPyy — Free Pertsev & Storm (@FreeAlexeyRoman) 6 août 2025 L'organisation a noté que l'issue de cette affaire "établira un précédent majeur pour les développeurs du monde entier." "Triste jour pour la DeFi" : Les avocats spécialisés en crypto et la communauté se mobilisent pour soutenir les développeurs de Tornado Cash La communauté crypto a largement critiqué l'injustice de l'affaire Storm. Le 6 août, l'avocat spécialisé en crypto Jake Chervinsky a qualifié le récent verdict de "triste jour pour la DeFi", arguant que "le gouvernement n'aurait jamais dû porter cette affaire." Il a soutenu que la Section 1960 ne devrait pas s'appliquer aux développeurs de protocoles non-dépositaires qui n'ont pas de contrôle sur les fonds des utilisateurs. Le gouvernement n'aurait jamais dû porter cette affaire. La Section 1960 ne devrait pas s'appliquer au développeur d'un protocole non-dépositaire qui n'a pas de contrôle sur les fonds des utilisateurs. Cette affaire devrait faire l'objet d'un appel. Espérons que le Second Circuit corrigera cette (et de nombreuses autres) erreurs dans l'affaire. — Jake Chervinsky (@jchervinsky) 6 août 2025 Chervinsky a exhorté à ce que l'affaire se poursuive en appel, exprimant l'espoir que "le Second Circuit corrigera cette (et de nombreuses autres) erreurs." Les difficultés juridiques de Storm découlent de son rôle dans le développement de Tornado Cash, un mixeur de cryptomonnaies qui permet aux utilisateurs d'obscurcir les historiques de transactions en regroupant des fonds avec d'autres utilisateurs. Le Département du Trésor américain a sanctionné le protocole en août 2022, alléguant que 7 milliards de dollars avaient été blanchis via la plateforme depuis 2019, y compris une utilisation fréquente par les pirates du groupe Lazarus de Corée du Nord. Les procureurs fédéraux ont décrit Storm comme quelqu'un qui a profité de "cacher de l'argent sale pour des criminels." En même temps, son équipe de défense a soutenu que Tornado Cash a été conçu comme un outil de confidentialité pour les utilisateurs légitimes, et non spécifiquement pour des activités illicites. Storm a été inculpé de ces accusations et de violations de sanctions aux côtés du cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov, et d'Alexey Pertsev, un autre développeur associé à la plateforme de mixage de cryptomonnaies. Les utilisateurs, développeurs et dirigeants de crypto de Tornado Cash continuent de contester les sanctions du Trésor devant les tribunaux, arguant que les contrats intelligents immuables de la plateforme ne devraient pas être soumis aux restrictions de l'OFAC. 👨‍⚖️ Roman Storm, cofondateur de la plateforme de mixage crypto Tornado Cash, exhorte un juge fédéral américain à rejeter toutes les accusations criminelles portées contre lui. #TornadoCash #Storm https://t.co/UR6SpxMSw3 — Cryptonews.com (@cryptonews) 20 décembre 2024 Le 24 mars, le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a exigé un jugement final du tribunal dans l'affaire Tornado, malgré la décision du Département du Trésor américain de retirer le mixeur crypto de la liste.