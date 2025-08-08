La Fondation Ethereum soutient le développeur de Tornado Cash avec un fonds de défense juridique de 500 000 $

La Fondation Ethereum a une fois de plus apporté son soutien au développeur de Tornado Cash Roman Storm, promettant 500 000 $ en dons pour financer la défense juridique du développeur de protocole de confidentialité.
Cette annonce intervient quelques jours seulement après que le co-fondateur de Tornado Cash a été reconnu coupable de l'une des trois accusations fédérales que les experts juridiques avertissent pourrait créer un dangereux précédent pour la criminalisation du développement open-source.
Dans une annonce du 7 août, Hsiao-Wei Wang, co-directeur exécutif de la Fondation Ethereum, a révélé les détails du don et a appelé la communauté crypto élargie à contribuer au fonds de défense juridique du développeur de Tornado Cash.
Selon le tracker de dons "freeromanstorm", la Fondation Ethereum n'a contribué que 2% de l'objectif de 500 000 $, tandis que le soutien total au fonds juridique reçu par le développeur de Tornado Cash dépasse actuellement 4,7 millions $, encore 31% en dessous de l'ambitieux objectif de 7 millions $.Source: Free Roman Storm
Soutenant la cause de Roman Storm, Wang a souligné que "La confidentialité est normale, et écrire du code n'est pas un crime."
Storm lui-même a activement sollicité des contributions publiques à son fonds de défense juridique.
Un post X du 26 juillet du développeur de Tornado Cash déclarait urgemment : "Nous manquons de temps — les frais juridiques s'accumulent rapidement, et nous avons urgemment besoin de votre aide."
L'urgence juridique actuelle et l'appel aux dons surviennent alors qu'un jury de Manhattan a reconnu Storm coupable, le 6 août, de complot pour exploiter un transmetteur d'argent sans licence.
Cependant, les jurés sont restés dans l'impasse concernant des accusations distinctes de complot pour blanchiment d'argent et d'évasion de sanctions après quatre jours de délibération.
Selon la Section 1960 du Code des États-Unis, Titre 18, Storm a été reconnu coupable d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence, qui stipule que quiconque "sciemment conduit, contrôle, gère, supervise, dirige ou possède tout ou partie d'une entreprise de transmission d'argent sans licence, sera condamné à une amende en vertu de ce titre ou emprisonné pour une durée maximale de 5 ans, ou les deux."
L'organisation d'aide juridique Free Pertsev & Storm a souligné l'urgence d'un financement continu, confirmant que Storm "risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement s'il ne gagne pas l'appel, et potentiellement des décennies si le gouvernement décide de rejuger les Chefs d'accusation 1 et 3."
Les Chefs d'accusation 1 et 3, qui restent dans une impasse juridique, incluent respectivement des accusations de complot pour blanchiment d'argent et de complot pour violer les sanctions américaines.
L'organisation a noté que l'issue de cette affaire "établira un précédent majeur pour les développeurs du monde entier."
La communauté crypto a largement critiqué l'injustice de l'affaire Storm.
Le 6 août, l'avocat crypto Jake Chervinsky a qualifié le récent verdict de "triste jour pour la DeFi", soutenant que "le gouvernement n'aurait jamais dû porter cette affaire en justice."
Il a affirmé que la Section 1960 ne devrait pas s'appliquer aux développeurs de protocoles non-custodial qui n'ont pas de contrôle sur les fonds des utilisateurs.
Chervinsky a exhorté à ce que l'affaire se poursuive en appel, exprimant l'espoir que "le Second Circuit corrigera cette (et de nombreuses autres) erreurs."
Les difficultés juridiques de Storm découlent de son rôle dans le développement de Tornado Cash, un mixeur de cryptomonnaies qui permet aux utilisateurs de masquer les historiques de transactions en regroupant des fonds avec d'autres utilisateurs.
Le Département du Trésor américain a sanctionné le protocole en août 2022, alléguant que 7 milliards de dollars avaient été blanchis via la plateforme depuis 2019, y compris une utilisation fréquente par les pirates du Groupe Lazarus de Corée du Nord.
Les procureurs fédéraux ont décrit Storm comme quelqu'un qui a profité de "cacher de l'argent sale pour des criminels." En même temps, son équipe de défense a soutenu que Tornado Cash était conçu comme un outil de confidentialité pour des utilisateurs légitimes, et non spécifiquement pour des activités illicites.
Storm a été inculpé de ces accusations et de violations de sanctions aux côtés du co-fondateur de Tornado Cash Roman Semenov et d'Alexey Pertsev, un autre développeur associé à la plateforme de mixage de cryptomonnaies.
Les utilisateurs, développeurs et dirigeants crypto de Tornado Cash continuent de contester les sanctions du Trésor devant les tribunaux, arguant que les smart contracts immuables de la plateforme ne devraient pas être soumis aux restrictions de l'OFAC.
Le 24 mars, le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a exigé un jugement final du tribunal dans l'affaire Tornado, malgré la décision du Département du Trésor américain de retirer le mixeur crypto de la liste.