Le bonnet tricoté original du meme dogwifhat vendu pour près de 800 000 $ lors d'une enchère en ligne

Le fondateur de la plateforme de trading BAGS, Finn, acquiert la casquette originale dogwifhat, portée par le chien viral Achi, lors d'une enchère en ligne organisée sur Ord City. Le chapeau a été vendu au prix de 793 409 $.

Aperçu Le fondateur de BAGS, Finn, a acheté le bonnet tricoté original dogwifhat pour 6,8 BTC sur Ord City.

Le prix du token dogwifhat WIF a augmenté de 5,7 % suite à l'achat récent du chapeau original du mème.

Le 8 août, le bonnet rose tricoté original porté par le Shiba Inu nommé Achi a été mis aux enchères pour la première fois par le propriétaire original sur la plateforme de marché numérique Ord City. En moins de cinq heures, l'enchère s'est terminée avec l'offre gagnante placée à 6,8 Bitcoin (BTC), soit 793 409,18 $ au moment de l'achat.

Le fondateur de BAGS, connu sous le nom de Finn, a placé l'offre gagnante sur le bonnet tricoté le 8 août. Selon le site, l'objet de collection, qui n'a jamais été vendu auparavant, pourrait ne plus être échangé publiquement à l'avenir.

"Je suis ravi d'annoncer que @BagsApp a réalisé sa première acquisition. Nous avons acquis un chapeau d'1 milliard de dollars pour seulement 0,7 million de dollars", a déclaré Finn dans un récent post sur X.

Le fondateur de la plateforme de trading semble faire allusion à de futurs projets pour commémorer l'acquisition du chapeau, déclarant que les traders devraient anticiper "ce qui va suivre".

Le chapeau est synonyme du mème viral qui représente un chien Shiba Inu portant un bonnet rose tricoté, regardant la caméra. Il a également été transformé en meme coin connu dans l'espace crypto sous le nom de dogwifhat ou WIF (WIF).

Avant le lancement de l'enchère, le propriétaire du chapeau a vérifié l'authenticité de l'objet de collection en partageant une photo d'Achi le chien et de son propriétaire assis derrière le chapeau. La photo a été inscrite sur la blockchain Bitcoin via Ordinals avant le début de l'enchère.

L'enchère du chapeau a-t-elle eu un impact sur le prix de dogwifhat ?

Au cours des dernières heures depuis le début et la fin de l'enchère, le token a connu une hausse, selon les données de crypto.news. Au cours des dernières 24 heures, le token a augmenté jusqu'à 5,7 %, atteignant un pic de 0,96 $. Il s'échange actuellement à 0,95 $, soit 80 % en dessous de son plus haut historique de 4,83 $.

Le volume de trading pour WIF a également connu une hausse significative suite à la montée des prix alimentée par les résultats de l'enchère. Au cours de la dernière journée de trading, le volume quotidien du token a augmenté de 73,7 %. Cela indique une hausse notable de l'activité du marché impliquant le token.

Le 8 août, la capitalisation boursière de dogwifhat a augmenté de 4,93 %, atteignant plus de 296 millions de dollars.