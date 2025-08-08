Le PDG de Tether partage une pétition pour restaurer la statue de Satoshi détruite, les signatures dépassent 1 000 — quelle est la suite ?

Une pétition Change.org partagée par le PDG de Tether pour restaurer une statue de Satoshi Nakamoto vandalisée vient d'atteindre plus de 1 000 signatures. Quelle est la prochaine étape pour la statue ?

Aperçu Une pétition Change.org a reçu plus de 1 000 signatures au 8 août.

L'artiste originale est prête à reconstruire la statue à ses propres frais.

Un groupe de résidents demande un soutien logistique et sécuritaire de la Ville de Lugano ainsi qu'un nouvel emplacement pour exposer la statue.

Dans une publication récente, le PDG du géant du stablecoin, Paolo Ardoino, a partagé qu'une pétition Change.org demandant la restauration de la statue de Satoshi qui a été vandalisée plus tôt ce mois-ci vient de dépasser les 1 000 signatures.

Le PDG de Tether (USDT) a publié un lien vers la pétition il y a quelques heures à peine, avec l'objectif d'obtenir 1 000 signatures pour une pétition publique qui prétend être établie par "un groupe de résidents de Lugano". Le 8 août à 06h00 UTC, l'objectif a été dépassé.

"Lugano a besoin que sa statue de Satoshi revienne. 1 000 signatures d'ici ce soir *mains en prière*", a écrit Ardoino dans sa publication précédente.

Au 8 août à 11h00 UTC, la pétition a reçu 1 030 signatures.

La statue de Satoshi Nakamoto a d'abord été découverte manquante par Satoshigallery, les créateurs de la statue de Satoshi. La statue a été complètement retirée de sa base, avec seulement deux de ses pieds laissés derrière car elle était boulonnée à la plaque.

Les créateurs ont offert 0,1 BTC (BTC) à quiconque pourrait aider à récupérer la statue en acier noir grandeur nature qui avait disparu. Quelques heures après la publication, l'équipe a signalé que la statue de Satoshi avait été retrouvée en morceaux dans le lac Ceresio. Selon un utilisateur X nommé Gritto, la statue a été vandalisée par un groupe de jeunes ivres tard dans la nuit du 1er août.

Que prévoit la pétition pour la statue de Satoshi ?

Selon la pétition, l'artiste originale qui a conçu la statue, Valentina Picozzi, a proposé de recréer la statue à ses propres frais. Cependant, la restauration de la statue de Satoshi nécessite toujours un soutien logistique et sécuritaire de la part du gouvernement de la ville pour que cela se produise.

Non seulement un soutien logistique, la pétition demande également que la statue soit déplacée vers un nouvel emplacement plus sécurisé qui puisse assurer "la visibilité, l'appréciation et la protection de la sculpture."

Le lien de Tether avec la statue de Satoshi à Lugano

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a un lien personnel avec la statue qui a été retrouvée en morceaux éparpillés dans le lac Ceresio le 3 août.

En octobre 2024, Tether a dévoilé l'œuvre d'art grandeur nature du créateur anonyme de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, lors du 3e Forum annuel Plan ₿ à Lugano, en Suisse. Le dévoilement de la statue est intervenu peu après un regain d'intérêt autour de la véritable identité de Satoshi Nakamoto suite au documentaire HBO "Money Electric: The Bitcoin Mystery."

Lorsque la statue brisée a été découverte pour la première fois, le PDG de Tether a été l'une des premières figures de proue de la crypto à célébrer le retour de la statue. Il a réagi à la publication de Satoshigallery avec un cœur rouge en voyant la statue transportée à l'arrière d'un camion après avoir été sortie du lac Ceresio.