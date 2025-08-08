CEXDEX+
BOB lève 21 millions de dollars pour accélérer le développement de sa plateforme DeFi hybride Bitcoin

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/08 20:42

BOB, un projet DeFi Bitcoin, a levé 21 millions de dollars à travers plusieurs cycles de financement pour développer sa blockchain hybride qui combine la sécurité de Bitcoin avec les capacités DeFi d'Ethereum.

Aperçu
  • BOB a levé un total de 21 millions de dollars à travers plusieurs cycles de financement depuis décembre 2024, incluant une récente levée stratégique de 9,5 millions de dollars qui a attiré de nouveaux investisseurs et augmenté les engagements des bailleurs de fonds existants.
  • Le modèle de chaîne hybride de BOB permet la DeFi BTC native sans tokens enveloppés, sécurisée par des milliards de Bitcoin stakés.
  • Les étapes clés du projet comprennent le lancement d'un testnet DeFi Bitcoin natif, devenir le premier ZK-rollup hybride, et l'intégration avec Fireblocks.

Dans un communiqué de presse partagé avec crypto.news, BOB, qui se présente comme la "Passerelle vers la DeFi Bitcoin", a annoncé avoir levé un total de 21 millions de dollars à travers plusieurs cycles de financement stratégiques depuis décembre dernier, avec la dernière levée de 9,5 millions de dollars augmentant considérablement le soutien des investisseurs existants et attirant de nouveaux bailleurs de fonds.

Menant la levée de fonds initiale de 10 millions de dollars, Castle Island Ventures a redoublé son investissement aux côtés de Ledger, RockawayX, Asymmetric, IOSG Ventures, UTXO Management, Daedalus, CMS, Bankless Ventures, Hypersphere, Alliance, et Sigil/Zeeprime.

Les nouveaux investisseurs stratégiques rejoignant ce récent tour comprennent Anchorage, Amber Group, et Sats Ventures. De plus, BOB a levé 1,6 million de dollars plus tôt via un tour d'investisseurs providentiels.

Les fonds seront utilisés pour accélérer le développement de la blockchain hybride de BOB, qui vise à combiner la sécurité de Bitcoin avec l'innovation DeFi d'Ethereum. Cet effort cherche à débloquer de nouveaux cas d'utilisation et à exploiter ce que BOB considère comme une opportunité de capital latent de 750 milliards de dollars dans la DeFi Bitcoin, potentiellement entraînant une croissance de 100 fois dans le secteur.

Le modèle de chaîne hybride de BOB exploite des milliards de dollars en Bitcoin stakés pour sécuriser toutes les applications, actifs et transactions au sein de son écosystème. La plateforme permet aux utilisateurs d'interagir directement avec le BTC natif, éliminant le besoin de tokens enveloppés ou de dépositaires.

Les récentes étapes du projet incluent le lancement d'un testnet DeFi Bitcoin natif soutenu par des institutions de premier plan comme Lombard, Amber Digital, et RockawayX. Lors de son lancement sur le mainnet, cela rendra le BTC natif, et non ses représentations enveloppées, disponible pour leur vaste écosystème DeFi Bitcoin.

BOB est également devenu le premier ZK-rollup hybride, combinant la sécurité et la finalité des rollups optimistes avec l'efficacité des preuves à divulgation nulle de connaissance pour réduire les coûts et accélérer les transactions.

Enfin, BOB s'est récemment intégré à Fireblocks pour améliorer l'accès institutionnel en exploitant la technologie de portefeuille sécurisé de Fireblocks aux côtés du réseau de BOB.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

