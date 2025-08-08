Two Seas Capital cherche à bloquer la vente de 9 milliards de dollars de l'entreprise de calcul d'IA Core Scientific

Core Scientific, un ancien mineur de Bitcoin qui s'est réorienté vers le calcul d'IA, fait l'objet d'une fusion controversée.

Aperçu Core Scientific a annoncé une vente de 9 milliards de dollars à CoreWeave

Two Seas Capital estime que l'accord est trop risqué et sous-évalué

Les parts de Core Scientific ont chuté de 30% après l'annonce de l'accord

Autrefois le plus grand mineur de Bitcoin aux États-Unis, Core Scientific prévoit une vente en actions de 9 milliards de dollars à CoreWeave alors qu'il se réoriente vers l'infrastructure d'IA. Mais tous les actionnaires ne sont pas d'accord. Two Seas Capital, le plus grand actionnaire actif de l'entreprise, a annoncé son intention de voter contre la fusion proposée.

Two Seas Capital, qui détient une participation de 6,3% dans Core Scientific, a déclaré qu'il s'opposerait à l'accord actuel du Conseil d'administration avec CoreWeave. La société d'investissement estime que la valorisation de 9 milliards de dollars sous-évalue la position de Core Scientific dans le domaine du calcul haute performance.

De plus, Two Seas soutient que la structure entièrement en actions de l'accord expose les actionnaires à la volatilité des prix des actions de CoreWeave sans offrir de protection contre les risques. Elle a également cité la chute immédiate de 30% du cours de l'action de Core Scientific après l'annonce de l'accord comme preuve que le marché partage ses préoccupations.

Two Seas Capital contre toute vente de Core Scientific

Two Seas Capital s'est présenté comme un investisseur engagé et un défenseur de Core Scientific depuis 2022. L'entreprise est un investisseur actif et a également augmenté sa participation depuis lors.

De plus, la société d'investissement a déclaré qu'elle n'est pas opposée à une fusion avec CoreWeave en tant que telle. En fait, l'entreprise possède également des actions de CoreWeave. Elle s'oppose simplement à la fusion à la valorisation actuelle.

Lancé à l'origine comme une entreprise de minage de Bitcoin, Core Scientific a profité du marché haussier des cryptomonnaies et est entré en bourse en janvier 2022 avec une valorisation de 4,3 milliards de dollars. Cependant, le ralentissement ultérieur du marché a conduit à la faillite et à un changement stratégique vers l'infrastructure de calcul d'IA.