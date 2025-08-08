CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Après avoir pivoté du minage de Bitcoin vers l'IA, Core Scientific a annoncé une vente de 9 milliards de dollars à CoreWeave.Après avoir pivoté du minage de Bitcoin vers l'IA, Core Scientific a annoncé une vente de 9 milliards de dollars à CoreWeave.

Two Seas Capital cherche à bloquer la vente de 9 milliards de dollars de l'entreprise de calcul d'IA Core Scientific

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/08 21:17
Core DAO
CORE$0.1307-0.22%
Sleepless AI
AI$0.04325-0.50%
Blockstreet
BLOCK$0.019946+28.74%

Core Scientific, un ancien mineur de Bitcoin qui s'est réorienté vers le calcul d'IA, fait l'objet d'une fusion controversée.

Aperçu
  • Core Scientific a annoncé une vente de 9 milliards de dollars à CoreWeave
  • Two Seas Capital estime que l'accord est trop risqué et sous-évalué
  • Les parts de Core Scientific ont chuté de 30% après l'annonce de l'accord

Autrefois le plus grand mineur de Bitcoin aux États-Unis, Core Scientific prévoit une vente en actions de 9 milliards de dollars à CoreWeave alors qu'il se réoriente vers l'infrastructure d'IA. Mais tous les actionnaires ne sont pas d'accord. Two Seas Capital, le plus grand actionnaire actif de l'entreprise, a annoncé son intention de voter contre la fusion proposée.

Two Seas Capital, qui détient une participation de 6,3% dans Core Scientific, a déclaré qu'il s'opposerait à l'accord actuel du Conseil d'administration avec CoreWeave. La société d'investissement estime que la valorisation de 9 milliards de dollars sous-évalue la position de Core Scientific dans le domaine du calcul haute performance.

De plus, Two Seas soutient que la structure entièrement en actions de l'accord expose les actionnaires à la volatilité des prix des actions de CoreWeave sans offrir de protection contre les risques. Elle a également cité la chute immédiate de 30% du cours de l'action de Core Scientific après l'annonce de l'accord comme preuve que le marché partage ses préoccupations.

Two Seas Capital contre toute vente de Core Scientific

Two Seas Capital s'est présenté comme un investisseur engagé et un défenseur de Core Scientific depuis 2022. L'entreprise est un investisseur actif et a également augmenté sa participation depuis lors.

De plus, la société d'investissement a déclaré qu'elle n'est pas opposée à une fusion avec CoreWeave en tant que telle. En fait, l'entreprise possède également des actions de CoreWeave. Elle s'oppose simplement à la fusion à la valorisation actuelle.

Lancé à l'origine comme une entreprise de minage de Bitcoin, Core Scientific a profité du marché haussier des cryptomonnaies et est entré en bourse en janvier 2022 avec une valorisation de 4,3 milliards de dollars. Cependant, le ralentissement ultérieur du marché a conduit à la faillite et à un changement stratégique vers l'infrastructure de calcul d'IA.

Opportunité de marché
Logo de Core DAO
Cours Core DAO(CORE)
$0.1307
$0.1307$0.1307
-0.68%
USD
Graphique du prix de Core DAO (CORE) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans ses indices

Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans ses indices

L'article Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans les indices est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Les actions de Strategy Inc. ont grimpé
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 08:42
Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12