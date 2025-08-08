CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, le bonnet rose original appartenant au terrier Achi, connu sous le nom de Dogwifhat (WIF), a été mis aux enchères sur la plateforme Ord CityPANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, le bonnet rose original appartenant au terrier Achi, connu sous le nom de Dogwifhat (WIF), a été mis aux enchères sur la plateforme Ord City

Le bonnet rose original de Dogwifhat se vend pour environ 800 000 $

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 21:13
Manchester City Fan
CITY$0.683+0.32%
Blockstreet
BLOCK$0.01989+28.38%
dogwifhat sol
WIF$0.4105-0.04%

PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, le bonnet rose original appartenant au terrier Achi, connu sous le nom de Dogwifhat (WIF), a été mis aux enchères sur la plateforme Ord City et finalement vendu à Finn, le fondateur de Bags, une plateforme d'incubation de memes coins Solana, pour 6,8 BTC (environ 794 000 $). Le bonnet avait précédemment été vendu comme photo NFT sur la plateforme Foundation pour 1210,8 ETH (environ 4,3 millions $). Le fondateur de Bags a déclaré qu'il participerait à l'enchère en utilisant les frais de transaction gagnés grâce au token "BUY THE HAT" de la plateforme et pourrait lier le bonnet au token à l'avenir. Dogwifhat (WIF) a actuellement une capitalisation boursière de près d'1 milliard $, en baisse de plus de 70 % par rapport à son plus haut lors de la vente aux enchères NFT.

Opportunité de marché
Logo de Manchester City Fan
Cours Manchester City Fan(CITY)
$0.683
$0.683$0.683
-0.52%
USD
Graphique du prix de Manchester City Fan (CITY) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans ses indices

Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans ses indices

L'article Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans les indices est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Les actions de Strategy Inc. ont grimpé
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 08:42
Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12