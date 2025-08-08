Le bonnet rose original de Dogwifhat se vend pour environ 800 000 $ Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 21:13 Partager

PANews a rapporté le 8 août que, selon The Block, le bonnet rose original appartenant au terrier Achi, connu sous le nom de Dogwifhat (WIF), a été mis aux enchères sur la plateforme Ord City et finalement vendu à Finn, le fondateur de Bags, une plateforme d'incubation de memes coins Solana, pour 6,8 BTC (environ 794 000 $). Le bonnet avait précédemment été vendu comme photo NFT sur la plateforme Foundation pour 1210,8 ETH (environ 4,3 millions $). Le fondateur de Bags a déclaré qu'il participerait à l'enchère en utilisant les frais de transaction gagnés grâce au token "BUY THE HAT" de la plateforme et pourrait lier le bonnet au token à l'avenir. Dogwifhat (WIF) a actuellement une capitalisation boursière de près d'1 milliard $, en baisse de plus de 70 % par rapport à son plus haut lors de la vente aux enchères NFT.

