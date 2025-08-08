Analyste ETF de Bloomberg : Le premier ETF avec une position longue 2x sur Galaxy, GLXU, commence officiellement à être négocié aujourd'hui Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 21:02 Partager

PANews a rapporté le 8 août que l'analyste ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, a écrit que le premier ETF Galaxy 2x long (GLXU) a officiellement commencé à être négocié aujourd'hui.