Monero chute alors que les conditions de survente préparent le terrain pour un renversement potentiel

Monero a chuté en dessous de la valeur du support de sa fourchette de négociation de longue date, confirmant un momentum baissier soutenu. Cependant, les conditions de survente profondes ouvrent maintenant la porte à un possible rebond ou à une inversion.

Aperçu Monero reste dans une tendance baissière après avoir franchi la valeur du support.

Les conditions de survente augmentent la probabilité d'un rebond de soulagement ou d'une formation de base à 226 $.

Une inversion de tendance nécessite une confirmation de la structure quotidienne et une reprise soutenue par le volume.

Monero (XMR) a connu une forte continuation de sa tendance baissière, franchissant des niveaux structurels clés qui définissaient auparavant sa fourchette de négociation. Avec la rupture sous la valeur du support, la structure du marché reste baissière. Cependant, les conditions de survente deviennent évidentes. Si le prochain support à plus long terme à 226 $ tient, il existe un potentiel pour un rebond à court terme et le développement d'un modèle d'inversion dans les prochaines sessions.

Points techniques clés

Niveau de rupture : Valeur du support franchie, confirmant la continuation de la tendance baissière.

Valeur du support franchie, confirmant la continuation de la tendance baissière. Prochaine zone de support : Support à plus long terme de 226 $, pas encore testé.

Support à plus long terme de 226 $, pas encore testé. Scénario de rebond : Les conditions de survente peuvent déclencher une inversion à court terme ou une formation de base.

L'évolution récente du prix de Monero confirme une forte phase baissière, poussant l'actif hors de sa fourchette de négociation précédemment intacte. La perte de la valeur du support marque un changement structurel significatif et s'ajoute à la série actuelle de sommets et de creux plus bas, qui ont défini la récente tendance baissière. Avec ce mouvement, la tendance reste fermement baissière jusqu'à ce que des preuves d'inversion commencent à apparaître.

Cependant, la vitesse et la profondeur de la baisse ont maintenant poussé le prix en territoire de survente, une condition qui conduit souvent à des rebonds contre-tendance. Techniquement, le prochain support à plus long terme se situe à 226 $, un niveau qui n'a pas encore été testé mais qui est très susceptible d'attirer l'intérêt des acheteurs s'il est atteint.

Cela ouvre la probabilité qu'une structure de fond se développe autour de cette région de support, formant potentiellement une base qui pourrait conduire à une inversion vers des niveaux plus élevés, notamment la résistance à plus long terme de 344 $. Cependant, ce scénario nécessite une confirmation par des changements de structure sur au moins le graphique quotidien, ce qui peut prendre plusieurs sessions à se former.

Pour que la tendance baissière actuelle soit invalidée, Monero doit d'abord établir un creux plus élevé, suivi d'une rupture de structure avec un sommet plus élevé. Jusqu'à ce que cela se produise, la tendance plus large reste orientée à la baisse, mais il y a une probabilité croissante d'un rebond temporaire ou d'une phase de consolidation latérale.

Si une inversion se développe à partir du niveau de 226 $, Monero pourrait entrer dans une nouvelle fourchette entre le support de 226 $ et la résistance de 344 $, formant une zone de consolidation. Ce type d'action sur les prix peut persister avant qu'une direction claire de cassure ne soit établie.

À quoi s'attendre dans l'évolution des prix à venir

XMR approche d'un support clé à plus long terme après s'être effondré de sa fourchette établie. Si le niveau de 226 $ tient et qu'une structure de fond commence à se former, attendez-vous à un possible rebond vers la résistance de 344 $. Cependant, une confirmation est toujours nécessaire, et la correction peut se poursuivre entre-temps.