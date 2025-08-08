Elon Musk annonce que Grok, le chatbot d'IA pour la plateforme X, introduira de la publicité Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 21:27 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon des médias étrangers, Elon Musk a annoncé lors d'un livestream que la plateforme X (anciennement Twitter) prévoit d'introduire de la publicité dans les réponses de son chatbot d'IA, Grok. Musk a déclaré que cette initiative vise à stimuler l'activité publicitaire de X et à aider à compenser les coûts élevés des GPU. À l'avenir, les spécialistes du marketing pourront payer pour que des publicités apparaissent dans le contenu suggéré par Grok, offrant des solutions pertinentes aux questions des utilisateurs. En outre, Musk prévoit d'exploiter la technologie de sa startup d'IA, xAI, pour améliorer les capacités de ciblage publicitaire de la plateforme sociale.

