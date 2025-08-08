Exclusivement conçu pour les détenteurs de XRP : Lancement d'une nouvelle application de Cloud Mining XRP, ouvrant une nouvelle ère de croissance d'actifs en un seul clic

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
La plateforme mondiale de Cloud Mining intelligent Topnotch Crypto a officiellement lancé une application mobile de minage conçue spécifiquement pour les utilisateurs de XRP. Aucun matériel ou compétence technique n'est requis – les utilisateurs peuvent désormais utiliser leurs smartphones pour transformer leur XRP en revenus automatisés quotidiens, débloquant ainsi un moyen pratique et sécurisé de faire croître leurs actifs numériques. Briser les barrières technologiques : Une nouvelle ère pour le minage de XRP Puisque XRP ne prend pas en charge les méthodes de minage traditionnelles, il a longtemps été considéré comme un "actif intouchable". Topnotch Crypto cible cette lacune du marché en lançant la première application de Cloud mining XRP au monde, éliminant complètement la limitation de "simplement détenir la monnaie". Un outil révolutionnaire qui transforme le Holding en revenu actif Cette application non seulement abaisse la barrière d'entrée, mais éloigne également les utilisateurs de la mentalité "d'attente de hausse des prix", transformant XRP en une source de flux de trésorerie quotidienne visible et faisant véritablement travailler les actifs numériques pour vous. "Nous voulons que chaque détenteur de XRP participe facilement à l'économie numérique. Cette application a été créée dans cet objectif." – PDG de Topnotch Crypto Points clés : Briser les barrières technologiques, intégrant pour la première fois XRP dans l'écosystème de minage Compatible avec les mobiles, zéro barrière technologique, participez n'importe quand, n'importe où Système alimenté par l'IA programmant les nœuds de puissance de minage optimaux du monde pour assurer des rendements efficaces Règlement automatique quotidien avec des gains en temps réel Alimenté par l'énergie verte, promouvant une philosophie de minage à faible émission de carbone Prend en charge plusieurs cryptomonnaies, notamment BTC, DOGE, ETH, USDT, XRP, et plus Mécanisme de sécurité double avec McAfee + Cloudflare Trois étapes simples : Transformez votre téléphone en "imprimante à cash" XRP Inscrivez-vous et réclamez votre récompense : Visitez https://topnotchcrypto.com ou téléchargez l'application pour vous inscrire gratuitement et recevoir instantanément un bonus de bienvenue de 15$. Activez votre contrat exclusif : Les utilisateurs de XRP peuvent directement utiliser leurs tokens pour activer un contrat de minage spécialement conçu. Le système verrouille automatiquement la valeur en USD, éliminant le besoin de conversion ou les pertes de taux de change, permettant véritablement "la détention de pièces équivaut à la participation". Ce contrat est optimisé pour l'écosystème XRP, équilibrant la liquidité avec des rendements stables, ce qui en fait le canal idéal pour les détenteurs de débloquer la valeur des actifs. Profitez de vos gains : La plateforme règle les gains quotidiennement, et une fois que votre solde atteint 100$, vous pouvez le retirer sur votre portefeuille à tout moment, permettant véritablement un "encaissement instantané". À propos de Topnotch Crypto Fondée en 2020, Topnotch Crypto détient une licence réglementaire britannique et se concentre sur la transformation du processus de minage complexe en un "service cloud" accessible à tous. En 2025, la plateforme compte des utilisateurs dans plus de 150 pays, avec une base d'utilisateurs totale dépassant 8 millions, ce qui en fait un fournisseur leader de solutions de minage vertes et intelligentes dans l'industrie. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site officiel ou télécharger l'application mobile. Email officiel : info@topnotchcrypto.comLa plateforme mondiale de Cloud Mining intelligent Topnotch Crypto a officiellement lancé une application mobile de minage conçue spécifiquement pour les utilisateurs de XRP. Aucun matériel ou compétence technique n'est requis – les utilisateurs peuvent désormais utiliser leurs smartphones pour transformer leur XRP en revenus automatisés quotidiens, débloquant ainsi un moyen pratique et sécurisé de faire croître leurs actifs numériques. Briser les barrières technologiques : Une nouvelle ère pour le minage de XRP Puisque XRP ne prend pas en charge les méthodes de minage traditionnelles, il a longtemps été considéré comme un "actif intouchable". Topnotch Crypto cible cette lacune du marché en lançant la première application de Cloud mining XRP au monde, éliminant complètement la limitation de "simplement détenir la monnaie". Un outil révolutionnaire qui transforme le Holding en revenu actif Cette application non seulement abaisse la barrière d'entrée, mais éloigne également les utilisateurs de la mentalité "d'attente de hausse des prix", transformant XRP en une source de flux de trésorerie quotidienne visible et faisant véritablement travailler les actifs numériques pour vous. "Nous voulons que chaque détenteur de XRP participe facilement à l'économie numérique. Cette application a été créée dans cet objectif." – PDG de Topnotch Crypto Points clés : Briser les barrières technologiques, intégrant pour la première fois XRP dans l'écosystème de minage Compatible avec les mobiles, zéro barrière technologique, participez n'importe quand, n'importe où Système alimenté par l'IA programmant les nœuds de puissance de minage optimaux du monde pour assurer des rendements efficaces Règlement automatique quotidien avec des gains en temps réel Alimenté par l'énergie verte, promouvant une philosophie de minage à faible émission de carbone Prend en charge plusieurs cryptomonnaies, notamment BTC, DOGE, ETH, USDT, XRP, et plus Mécanisme de sécurité double avec McAfee + Cloudflare Trois étapes simples : Transformez votre téléphone en "imprimante à cash" XRP Inscrivez-vous et réclamez votre récompense : Visitez https://topnotchcrypto.com ou téléchargez l'application pour vous inscrire gratuitement et recevoir instantanément un bonus de bienvenue de 15$. Activez votre contrat exclusif : Les utilisateurs de XRP peuvent directement utiliser leurs tokens pour activer un contrat de minage spécialement conçu. Le système verrouille automatiquement la valeur en USD, éliminant le besoin de conversion ou les pertes de taux de change, permettant véritablement "la détention de pièces équivaut à la participation". Ce contrat est optimisé pour l'écosystème XRP, équilibrant la liquidité avec des rendements stables, ce qui en fait le canal idéal pour les détenteurs de débloquer la valeur des actifs. Profitez de vos gains : La plateforme règle les gains quotidiennement, et une fois que votre solde atteint 100$, vous pouvez le retirer sur votre portefeuille à tout moment, permettant véritablement un "encaissement instantané". À propos de Topnotch Crypto Fondée en 2020, Topnotch Crypto détient une licence réglementaire britannique et se concentre sur la transformation du processus de minage complexe en un "service cloud" accessible à tous. En 2025, la plateforme compte des utilisateurs dans plus de 150 pays, avec une base d'utilisateurs totale dépassant 8 millions, ce qui en fait un fournisseur leader de solutions de minage vertes et intelligentes dans l'industrie. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site officiel ou télécharger l'application mobile. Email officiel : info@topnotchcrypto.com

Exclusivement conçu pour les détenteurs de XRP : Lancement d'une nouvelle application de Cloud Mining XRP, ouvrant une nouvelle ère de croissance d'actifs en un seul clic

Auteur : CryptoNewsSource : CryptoNews
2025/08/08 20:55
Threshold
T$0.009346-0.45%
RealLink
REAL$0.07822-1.72%
Bitcoin
BTC$92,649.62-1.20%
Moonveil
MORE$0.002726+0.14%
Helium Mobile
MOBILE$0.0002102-1.36%
TAP Protocol
TAP$0.1452-0.27%
XRP
XRP$2.2716-4.61%
Cloud
CLOUD$0.07655+0.48%
ERA
ERA$0.2106-0.23%
RWAX
APP$0.0002203-16.48%

La plateforme mondiale de Cloud Mining intelligente Topnotch Crypto a officiellement lancé une application mobile de mining conçue spécifiquement pour les utilisateurs de XRP. Aucun matériel ou compétence technique n'est requis – les utilisateurs peuvent désormais utiliser leurs smartphones pour transformer leur XRP en revenus automatisés quotidiens, débloquant ainsi un moyen pratique et sécurisé de faire croître leurs actifs numériques.

Briser les barrières technologiques : Une nouvelle ère pour le mining de XRP

Comme XRP ne prend pas en charge les méthodes de mining traditionnelles, il a longtemps été considéré comme un "actif intouchable". Topnotch Crypto cible cette lacune du marché en lançant la première application de Cloud mining XRP au monde, éliminant complètement la limitation de "simplement détenir la monnaie".

Un outil révolutionnaire qui transforme le Holding en revenu actif

Cette application non seulement abaisse la barrière d'entrée, mais éloigne également les utilisateurs de la mentalité "attendre les hausses de prix", transformant XRP en une source de flux de trésorerie quotidienne visible et faisant véritablement travailler les actifs numériques pour vous.

Points clés :

  • Briser les barrières technologiques, en intégrant pour la première fois XRP dans l'écosystème de mining
  • Compatible avec les mobiles, sans barrière technique, participez n'importe quand, n'importe où
  • Système alimenté par l'IA programmant les nœuds de puissance de mining optimaux au monde pour assurer des rendements efficaces
  • Règlement automatique quotidien avec des gains en temps réel
  • Alimenté par l'énergie verte, promouvant une philosophie de mining à faible émission de carbone
  • Prend en charge plusieurs cryptomonnaies, notamment BTC, DOGE, ETH, USDT, XRP, et plus
  • Mécanisme de sécurité double avec McAfee + Cloudflare

Trois étapes simples : Transformez votre téléphone en "imprimante à cash" XRP

  1. Inscrivez-vous et réclamez votre récompense : Visitez https://topnotchcrypto.com ou téléchargez l'application pour vous inscrire gratuitement et recevoir instantanément un bonus de bienvenue de 15$.
  2. Activez votre contrat exclusif : Les utilisateurs de XRP peuvent utiliser directement leurs tokens pour activer un contrat de mining spécialement conçu. Le système verrouille automatiquement la valeur en USD, éliminant le besoin de conversion ou les pertes de taux de change, permettant véritablement que "détenir des pièces équivaut à participer".
    Ce contrat est optimisé pour l'écosystème XRP, équilibrant la liquidité avec des rendements stables, ce qui en fait le canal idéal pour les détenteurs de débloquer la valeur des actifs.
  3. Profitez de vos gains : La plateforme règle les gains quotidiennement, et une fois que votre solde atteint 100$, vous pouvez le retirer sur votre portefeuille à tout moment, permettant véritablement un "encaissement instantané".

À propos de Topnotch Crypto

Fondée en 2020, Topnotch Crypto détient une licence réglementaire britannique et se concentre sur la transformation du processus complexe de mining en un "service cloud" accessible à tous. En 2025, la plateforme compte des utilisateurs dans plus de 150 pays, avec une base d'utilisateurs totale dépassant les 8 millions, ce qui en fait un fournisseur leader de solutions de mining vertes et intelligentes dans l'industrie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site officiel ou télécharger l'application mobile.

Email officiel : info@topnotchcrypto.com

Opportunité de marché
Logo de Threshold
Cours Threshold(T)
$0.009346
$0.009346$0.009346
-2.17%
USD
Graphique du prix de Threshold (T) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans ses indices

Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans ses indices

L'article Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans les indices est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Les actions de Strategy Inc. ont grimpé
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 08:42
Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12