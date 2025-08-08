Le plan d'introduction en bourse via SPAC de Solana, dirigé par Joe McCann, est terminé

PANews a rapporté le 8 août que Blockworks a signalé que l'offre publique (IPO) prévue de Solana, une société de trésorerie d'actifs numériques dirigée par Joe McCann, via un SPAC a été interrompue. La société avait initialement prévu de lever jusqu'à 1,5 milliard de dollars par le biais d'une fusion SPAC avec Gores Holdings X, McCann occupant le poste de co-fondateur et PDG. Des sources proches du dossier ont déclaré que la raison de l'annulation n'a pas été divulguée, et que la société pourrait explorer d'autres voies d'introduction en bourse. Auparavant, un LP du fonds spéculatif de McCann, Asymmetric, avait signalé une perte depuis le début de l'année de près de 80%.

Le mois dernier, il a été rapporté que la nouvelle société de trésorerie Solana Accelerate prévoit de lever 1,5 milliard de dollars de financement, avec Joe McCann comme PDG.