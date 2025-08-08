Find Mining : Le Cloud Mining de XRP Propulsé par l'IA Connaît un Boom Après le Soutien de Trump aux Cryptomonnaies

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Los Angeles, Californie — Le président américain Donald Trump a officiellement signé le GENIUS Act, signalant une nouvelle ère de régulation et d'innovation pour le marché des crypto-monnaies. Cette législation historique établit non seulement un cadre réglementaire pour les stablecoins, mais envoie également un signal fort que le gouvernement américain adopte activement les monnaies numériques et les technologies associées. Lors de la cérémonie de signature, le président Trump a salué la blockchain et la cryptographie comme une "nouvelle frontière passionnante", insufflant une confiance et un élan sans précédent à l'industrie. L'introduction de la politique "Stablecoin Act" a non seulement éliminé les préoccupations de nombreux investisseurs institutionnels concernant la conformité des monnaies numériques, mais a également injecté une grande quantité de nouveaux capitaux et de vitalité dans le marché crypto. Le Cloud Mining XRP connaît un boom, avec la technologie IA devenant un moteur clé. Avec des politiques favorables, les actifs numériques comme XRP sont devenus de plus en plus populaires sur le marché. Find Mining, une plateforme de cloud mining XRP basée sur l'intelligence artificielle, a connu une croissance particulièrement rapide. Cette plateforme utilise des algorithmes d'IA pour allouer dynamiquement les ressources informatiques et optimiser l'efficacité du mining, attirant un grand nombre d'investisseurs et d'enthousiastes de la crypto. Les principaux avantages de Find Mining incluent : Modèle d'optimisation de la puissance de calcul piloté par l'IA : Identifie automatiquement les périodes de pointe du mining et les moments optimaux pour améliorer l'efficacité de production ; Système d'exploitation cloud convivial : Aucune connaissance professionnelle n'est requise pour participer au mining, avec des barrières d'entrée faibles et une bonne expérience ; Mécanisme de distribution des profits décentralisé : assurant la transparence, la sécurité et la protection des profits du mining ; Mécanisme de coopération en énergie verte : Prioriser l'approvisionnement en énergie renouvelable et promouvoir un mining durable. Sécurité et transparence : clé pour gagner la confiance des utilisateurs mondiaux Selon le dernier rapport annuel de Find Mining, la plateforme démontre des performances robustes en termes de réserves d'actifs et de transparence opérationnelle : Les actifs de réserve stratégiques comprennent : 70 millions de XRP 395 Bitcoins (BTC) Les actifs liquides totaux dépassent 830 millions de dollars américains, fournissant un soutien solide pour le fonctionnement stable de la plateforme ; Avec plus de 9,4 millions d'utilisateurs enregistrés dans 175 pays et régions ; Avec 135 installations de mining d'énergie verte dans le monde entier, nous nous engageons dans des opérations à faible émission de carbone et respectueuses de l'environnement ; La plateforme continue d'assurer la sécurité des actifs des utilisateurs grâce à de multiples algorithmes de chiffrement, au stockage en portefeuille froid et à des audits réguliers. Find Mining adhère aux principes fondamentaux d'ouverture, de transparence et de conformité. Toutes les activités de mining et les flux de capitaux peuvent être tracés sur la chaîne, et les utilisateurs peuvent consulter les enregistrements de revenus et la distribution de la puissance de calcul à tout moment. Le plan d'avenir pour la finance numérique aux États-Unis L'introduction du Stablecoin Act représente non seulement la maturité de la régulation des monnaies numériques, mais démontre également la position des États-Unis selon laquelle les actifs numériques sont une technologie émergente stratégique. Lors de la cérémonie de signature, le président Trump a déclaré : "Les monnaies numériques vont remodeler l'avenir de la finance, et les États-Unis seront le leader de cette révolution." Le PDG de Find Mining, Aydin Ibrahim, a déclaré dans une interview : "Nous accueillons très favorablement l'environnement politique positif que le président Trump a apporté à l'ensemble de l'industrie. L'adoption du Stablecoin Act non seulement renforce la confiance des investisseurs, mais permet également à des équipes comme la nôtre, engagées dans l'innovation technologique, de voir un espace de développement plus large. En combinant l'IA et la blockchain, nous travaillons dur pour créer une expérience de cloud mining plus efficace et intelligente pour les utilisateurs, permettant à chacun de participer à l'avenir de la finance numérique." Comment démarrer le Cloud Mining avec Find Mining ? Pour les utilisateurs qui souhaitent participer au cloud mining XRP, Find Mining fournit un moyen simple et pratique de commencer : Enregistrer un compte : Enregistrez un compte en un clic et recevez un bonus d'inscription de 15 $ Choisir un plan de mining : Choisissez un package de cloud mining adapté en fonction de votre budget et de vos objectifs ; Lancer le Cloud Mining IA : La plateforme allouera automatiquement la puissance de calcul, fonctionnera en temps réel et générera du XRP ; Distribution des profits en temps réel : Les profits peuvent être consultés quotidiennement, et les retraits ou réinvestissements sont pris en charge à tout moment. La plateforme offre également des remises exclusives pour les nouveaux utilisateurs, des récompenses d'invitation et des services de support technique 7×24, réduisant davantage le seuil de participation des utilisateurs. Les analystes de l'industrie estiment qu'à mesure que le cadre juridique prend forme progressivement, davantage d'applications IA liées aux crypto-monnaies, de plateformes Web3 et de projets de métaverse connaîtront une croissance explosive. Find Mining incarne cette nouvelle ère – combinant la puissance de l'IA et de la blockchain pour propulser le monde crypto vers un avenir plus intelligent, efficace et démocratique. Site officiel : https://findmining.com Télécharger l'application : https://findmining.com/xml/index.html#/appLos Angeles, Californie — Le président américain Donald Trump a officiellement signé le GENIUS Act, signalant une nouvelle ère de régulation et d'innovation pour le marché des crypto-monnaies. Cette législation historique établit non seulement un cadre réglementaire pour les stablecoins, mais envoie également un signal fort que le gouvernement américain adopte activement les monnaies numériques et les technologies associées. Lors de la cérémonie de signature, le président Trump a salué la blockchain et la cryptographie comme une "nouvelle frontière passionnante", insufflant une confiance et un élan sans précédent à l'industrie. L'introduction de la politique "Stablecoin Act" a non seulement éliminé les préoccupations de nombreux investisseurs institutionnels concernant la conformité des monnaies numériques, mais a également injecté une grande quantité de nouveaux capitaux et de vitalité dans le marché crypto. Le Cloud Mining XRP connaît un boom, avec la technologie IA devenant un moteur clé. Avec des politiques favorables, les actifs numériques comme XRP sont devenus de plus en plus populaires sur le marché. Find Mining, une plateforme de cloud mining XRP basée sur l'intelligence artificielle, a connu une croissance particulièrement rapide. Cette plateforme utilise des algorithmes d'IA pour allouer dynamiquement les ressources informatiques et optimiser l'efficacité du mining, attirant un grand nombre d'investisseurs et d'enthousiastes de la crypto. Les principaux avantages de Find Mining incluent : Modèle d'optimisation de la puissance de calcul piloté par l'IA : Identifie automatiquement les périodes de pointe du mining et les moments optimaux pour améliorer l'efficacité de production ; Système d'exploitation cloud convivial : Aucune connaissance professionnelle n'est requise pour participer au mining, avec des barrières d'entrée faibles et une bonne expérience ; Mécanisme de distribution des profits décentralisé : assurant la transparence, la sécurité et la protection des profits du mining ; Mécanisme de coopération en énergie verte : Prioriser l'approvisionnement en énergie renouvelable et promouvoir un mining durable. Sécurité et transparence : clé pour gagner la confiance des utilisateurs mondiaux Selon le dernier rapport annuel de Find Mining, la plateforme démontre des performances robustes en termes de réserves d'actifs et de transparence opérationnelle : Les actifs de réserve stratégiques comprennent : 70 millions de XRP 395 Bitcoins (BTC) Les actifs liquides totaux dépassent 830 millions de dollars américains, fournissant un soutien solide pour le fonctionnement stable de la plateforme ; Avec plus de 9,4 millions d'utilisateurs enregistrés dans 175 pays et régions ; Avec 135 installations de mining d'énergie verte dans le monde entier, nous nous engageons dans des opérations à faible émission de carbone et respectueuses de l'environnement ; La plateforme continue d'assurer la sécurité des actifs des utilisateurs grâce à de multiples algorithmes de chiffrement, au stockage en portefeuille froid et à des audits réguliers. Find Mining adhère aux principes fondamentaux d'ouverture, de transparence et de conformité. Toutes les activités de mining et les flux de capitaux peuvent être tracés sur la chaîne, et les utilisateurs peuvent consulter les enregistrements de revenus et la distribution de la puissance de calcul à tout moment. Le plan d'avenir pour la finance numérique aux États-Unis L'introduction du Stablecoin Act représente non seulement la maturité de la régulation des monnaies numériques, mais démontre également la position des États-Unis selon laquelle les actifs numériques sont une technologie émergente stratégique. Lors de la cérémonie de signature, le président Trump a déclaré : "Les monnaies numériques vont remodeler l'avenir de la finance, et les États-Unis seront le leader de cette révolution." Le PDG de Find Mining, Aydin Ibrahim, a déclaré dans une interview : "Nous accueillons très favorablement l'environnement politique positif que le président Trump a apporté à l'ensemble de l'industrie. L'adoption du Stablecoin Act non seulement renforce la confiance des investisseurs, mais permet également à des équipes comme la nôtre, engagées dans l'innovation technologique, de voir un espace de développement plus large. En combinant l'IA et la blockchain, nous travaillons dur pour créer une expérience de cloud mining plus efficace et intelligente pour les utilisateurs, permettant à chacun de participer à l'avenir de la finance numérique." Comment démarrer le Cloud Mining avec Find Mining ? Pour les utilisateurs qui souhaitent participer au cloud mining XRP, Find Mining fournit un moyen simple et pratique de commencer : Enregistrer un compte : Enregistrez un compte en un clic et recevez un bonus d'inscription de 15 $ Choisir un plan de mining : Choisissez un package de cloud mining adapté en fonction de votre budget et de vos objectifs ; Lancer le Cloud Mining IA : La plateforme allouera automatiquement la puissance de calcul, fonctionnera en temps réel et générera du XRP ; Distribution des profits en temps réel : Les profits peuvent être consultés quotidiennement, et les retraits ou réinvestissements sont pris en charge à tout moment. La plateforme offre également des remises exclusives pour les nouveaux utilisateurs, des récompenses d'invitation et des services de support technique 7×24, réduisant davantage le seuil de participation des utilisateurs. Les analystes de l'industrie estiment qu'à mesure que le cadre juridique prend forme progressivement, davantage d'applications IA liées aux crypto-monnaies, de plateformes Web3 et de projets de métaverse connaîtront une croissance explosive. Find Mining incarne cette nouvelle ère – combinant la puissance de l'IA et de la blockchain pour propulser le monde crypto vers un avenir plus intelligent, efficace et démocratique. Site officiel : https://findmining.com Télécharger l'application : https://findmining.com/xml/index.html#/app

Find Mining : Le Cloud Mining de XRP Propulsé par l'IA Connaît un Boom Après le Soutien de Trump aux Cryptomonnaies

Auteur : CryptoNewsSource : CryptoNews
2025/08/08 20:39
RealLink
REAL$0.0782-1.82%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.446-2.26%
Bitcoin
BTC$92,608.63-1.30%
Boom
BOOM$0.010033-12.17%
XRP
XRP$2.2689-5.00%
Cloud
CLOUD$0.07655+0.52%
Sleepless AI
AI$0.04329-0.50%

Los Angeles, Californie — Le président américain Donald Trump a officiellement signé le GENIUS Act, signalant une nouvelle ère de régulation et d'innovation pour le marché des crypto-monnaies. Cette législation historique établit non seulement un cadre réglementaire pour les stablecoins, mais envoie également un signal fort que le gouvernement américain adopte activement les monnaies numériques et les technologies associées. Lors de la cérémonie de signature, le président Trump a salué la blockchain et la cryptographie comme une "nouvelle frontière passionnante", insufflant une confiance et un élan sans précédent à l'industrie.

L'introduction de la politique "Stablecoin Act" a non seulement éliminé les préoccupations de nombreux investisseurs institutionnels concernant la conformité des monnaies numériques, mais a également injecté une grande quantité de nouveaux capitaux et de vitalité dans le marché crypto.

Le Cloud Mining XRP connaît un boom, avec la technologie IA devenant un moteur clé.

Avec des politiques favorables, les actifs numériques comme XRP sont devenus de plus en plus populaires sur le marché. Find Mining, une plateforme de cloud mining XRP basée sur l'intelligence artificielle, a connu une croissance particulièrement rapide. Cette plateforme utilise des algorithmes d'IA pour allouer dynamiquement les ressources informatiques et optimiser l'efficacité du mining, attirant un grand nombre d'investisseurs et d'enthousiastes de la crypto.

Les principaux avantages de Find Mining comprennent :

  • Modèle d'optimisation de puissance de calcul piloté par l'IA : Identifie automatiquement les périodes de pointe de mining et les moments optimaux pour améliorer l'efficacité de production ;
  • Système d'exploitation cloud convivial : Aucune connaissance professionnelle n'est requise pour participer au mining, avec des barrières d'entrée faibles et une bonne expérience ;
  • Mécanisme de distribution des profits décentralisé : garantissant la transparence, la sécurité et la protection des profits de mining ;
  • Mécanisme de coopération en énergie verte : Prioriser l'approvisionnement en énergie renouvelable et promouvoir le mining durable.
  • Sécurité et transparence : clé pour gagner la confiance des utilisateurs mondiaux

Selon le dernier rapport annuel de Find Mining, la plateforme démontre des performances robustes en termes de réserves d'actifs et de transparence opérationnelle :

Les actifs de réserve stratégiques comprennent :

  • 70 millions de XRP
  • 395 Bitcoins (BTC)
  • Les actifs liquides totaux dépassent 830 millions de dollars américains, fournissant un soutien solide pour le fonctionnement stable de la plateforme ;
  • Avec plus de 9,4 millions d'utilisateurs inscrits dans 175 pays et régions ;
  • Avec 135 installations de mining à énergie verte dans le monde entier, nous nous engageons pour des opérations à faible émission de carbone et respectueuses de l'environnement ;
  • La plateforme continue d'assurer la sécurité des actifs des utilisateurs grâce à de multiples algorithmes de chiffrement, au stockage en portefeuille froid et à des audits réguliers.

Find Mining adhère aux principes fondamentaux d'ouverture, de transparence et de conformité. Toutes les activités de mining et les flux de capitaux peuvent être tracés sur la chaîne, et les utilisateurs peuvent consulter les enregistrements de revenus et la distribution de puissance de calcul à tout moment.

Le plan d'avenir pour la finance numérique aux États-Unis

L'introduction du Stablecoin Act représente non seulement la maturité de la régulation des monnaies numériques, mais démontre également la position des États-Unis selon laquelle les actifs numériques sont une technologie émergente stratégique. Lors de la cérémonie de signature, le président Trump a déclaré : "Les monnaies numériques vont remodeler l'avenir de la finance, et les États-Unis seront le leader de cette révolution."

Le PDG de Find Mining, Aydin Ibrahim, a déclaré dans une interview :

Comment démarrer le Cloud Mining avec Find Mining ?

Pour les utilisateurs qui souhaitent participer au cloud mining XRP, Find Mining fournit un moyen simple et pratique de commencer :

  1. Inscription d'un compte : Inscrivez un compte en un clic et recevez un bonus d'inscription de 15 $
  2. Choisir un plan de mining : Choisissez un package de cloud mining adapté en fonction de votre budget et de vos objectifs ;
  3. Lancer le Cloud Mining IA : La plateforme allouera automatiquement la puissance de calcul, fonctionnera en temps réel et générera du XRP ;
  4. Distribution des profits en temps réel : Les profits peuvent être consultés quotidiennement, et les retraits ou réinvestissements sont pris en charge à tout moment.

La plateforme offre également des remises exclusives pour les nouveaux utilisateurs, des récompenses d'invitation et des services de support technique 24h/24 et 7j/7, réduisant davantage le seuil de participation des utilisateurs.

Les analystes de l'industrie estiment qu'à mesure que le cadre juridique prend forme progressivement, davantage d'applications d'IA liées aux crypto-monnaies, de plateformes Web3 et de projets de métaverse connaîtront une croissance explosive. Find Mining incarne cette nouvelle ère – combinant la puissance de l'IA et de la blockchain pour propulser le monde crypto vers un avenir plus intelligent, efficace et démocratique.

Site officiel : https://findmining.com

Télécharger l'application : https://findmining.com/xml/index.html#/app

Opportunité de marché
Logo de RealLink
Cours RealLink(REAL)
$0.0782
$0.0782$0.0782
-1.62%
USD
Graphique du prix de RealLink (REAL) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans ses indices

Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans ses indices

L'article Les actions de Strategy bondissent de 5,7 % après que MSCI maintient les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans les indices est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Les actions de Strategy Inc. ont grimpé
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 08:42
Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

Le PDG de Qualcomm qualifie la robotique de prochaine vague de l'IA au CES 2026

TLDR Cristiano Amon a désigné la robotique comme le prochain axe d'IA de Qualcomm après s'être étendu aux secteurs automobile et industriel. Il a souligné que la robotique repose sur l'edge
Partager
Blockonomi2026/01/07 07:05
Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

Le Géant des Stablecoins Tether Veut que l'Or Soit Utilisé pour les Paiements Quotidiens—Voici Comment

L'article Stablecoin Titan Tether Wants Gold to Be Used for Everyday Payments—Here's How est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. En bref, Tether a introduit le terme
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/07 07:12