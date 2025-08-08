H100 Group AB sera inclus dans l'Indice MSCI Global Micro-Cap Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/08 20:58 Partager

PANews a rapporté le 8 août que selon une annonce de H100, la société suédoise cotée H100 Group AB (code boursier : $H100, $GS9) sera incluse dans l'indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Micro Capitalisation boursière à partir du 26 août 2025 après la dernière révision de l'indice MSCI.

